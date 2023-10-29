Шальные деньги: новосибирец обнаружил на своем счету лишний миллиард рублей — объяснить его в банке не смогли

Плюс миллиард, блокировка — на два

Новосибирский арбитражный управляющий Станислав Минаков неожиданно обнаружил на своем счету миллиард рублей. А заодно — блокировку двух действующих кредиток. Узнал он об этом только при внесении ежемесячного платежа.



— У меня две кредитных карты в «МТС Банке»: на 150 и на 75 тысяч. Я плачу по своим обязательствам без просрочек. 18 октября я вносил очередной платеж через терминал, но обе карты оказались в блоке. Я зашел в мобильное приложение и увидел на счету одной из карт лишний миллиард рублей, — рассказал НГС новосибирец.

