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Шальные деньги: новосибирец обнаружил на своем счету лишний миллиард рублей — объяснить его в банке не смогли

Банк арестовал две кредитные карты клиента с ограничением по миллиарду рублей на каждую

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Многие бы обрадовались, увидев на своем счету миллиард рублей. Герой этой публикации оказался не из таких

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Новосибирец обнаружил на своем кредитном счету «МТС Банка» лишний миллиард рублей. Одновременно с этим ему заблокировали две карты — на общую сумму уже в два миллиарда. Сибиряк потратил неделю, чтобы разобраться в ситуации, но получал лишь невнятные объяснения и теперь намерен судиться с банком. Как пришло и куда делось неожиданное богатство и стоит ли продолжать конфликт с банком в таких случаях — в материале НГС.

Плюс миллиард, блокировка — на два

Новосибирский арбитражный управляющий Станислав Минаков неожиданно обнаружил на своем счету миллиард рублей. А заодно — блокировку двух действующих кредиток. Узнал он об этом только при внесении ежемесячного платежа.

— У меня две кредитных карты в «МТС Банке»: на 150 и на 75 тысяч. Я плачу по своим обязательствам без просрочек. 18 октября я вносил очередной платеж через терминал, но обе карты оказались в блоке. Я зашел в мобильное приложение и увидел на счету одной из карт лишний миллиард рублей, — рассказал НГС новосибирец.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Мужчина сделал запись экрана: на видео отображается шальной миллиард на кредитной карте

Видео: Станислав Минаков

Станислав Минаков позвонил на телефон горячей линии, но внятного ответа об источнике богатства и причинах блокировки карт не получил. Из предоставленных им документов следует, что на обе карты наложили арест: по миллиарду рублей на каждую. Оператор заявил о технической ошибке и сформировал заявку по жалобе клиента.

Через какое-то время новосибирец получил сообщение о том, что проблема решена, но ему нужно прийти в отделение банка с паспортом. Но на месте выяснилось, что карты по-прежнему в блоке.

— Я переживал, что из-за этого мои ежемесячные платежи не зачислятся, возникнут просрочки. Также налоговая могла заинтересоваться такой серьезной суммой, а мне не улыбается мысль отдавать им 13% — 130 миллионов рублей. Не хотелось бы и нести ответственность за сохранность этого миллиарда, — объяснил Станислав Минаков. — До 24 октября я трижды так впустую сходил в отделение банка после получения СМС о том, что проблема решена.

По его подсчётам, он потратил несколько часов на переговоры с операторами горячей линии банка и переписку со службой поддержки в приложении, но дело с мертвой точки не сдвинулось.

Позиция банка

24 октября журналист НГС направил запрос в «МТС Банк» с просьбой объяснить сложившуюся ситуацию. Тем же вечером проблему решили.

— Мне позвонила сотрудница банка и сказала, что они со всем разобрались. Якобы это техническая ошибка была: и зачисление миллиарда, и арест на сумму двух миллиардов. Мои счета и карты разблокировали, миллиард исчез. Мне также намекнули на то, чтобы я как-то урегулировал свое взаимодействие со СМИ, то есть отказался от публикации, — рассказал Станислав Минаков.

У арбитражного управляющего другие планы: он решил обратиться в суд с требованием компенсировать моральный вред из-за недельной нервотрепки. На момент публикации иск он еще не подал.

— Банк не подтверждает зачисление миллиарда рублей на карту. После обращения клиента банк провел проверку в установленный срок и решил вопрос в пользу клиента, разблокировав карту, — лаконично прокомментировали ситуацию в пресс-центре «МТС Банка».

О рисках и перспективах

По мнению адвоката Дениса Садовского, изучившего этот кейс по просьбе НГС, риски, на которые указывает Станислав Минаков, — скорее надуманные, а перспективы судебного взыскания адекватной суммы с банка — сомнительны.

— Когда банк фиксирует на счету клиента такую огромную сумму, он просто обязан временно заблокировать операции по нему, руководствуясь законодательством о противодействии терроризму и финансированию экстремизма. Клиент правильно и своевременно обратился в банк. То, что его сотрудники так долго не предпринимали активных действий, чтобы разобраться в ситуации — особенность работы таких структур. Безусловно, банк мог бы сделать всё намного оперативней: проверить информацию и устранить техническую ошибку, — считает адвокат.

Адвокат напомнил, что внести платёж по кредитке можно даже при заблокированной карте при личном визите в банк. Он также не рекомендовал Станиславу Минакову тратить время и нервы на суд.

— Рассчитывать на более-менее адекватную сумму компенсацию морального вреда в данном случае не приходится. Это не та ситуация, где можно обосновать существенные нравственные страдания. Даже если иск удовлетворят, сумма возмещения будет просто мизерной, так что судиться просто бессмысленно, — добавил Денис Садовский.

В июле по делу о мошенничестве суд приговорил к лишению свободы четырех жителей Новосибирска, двое из которых — бывшие сотрудники «МТС Банка».

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