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Два экс-сотрудника «МТС Банка» получили сроки за мошенничество в Новосибирске

Они вступили в сговор и помогли получить кредит на 180 миллионов рублей

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Приговор вынес суд Железнодорожного района

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По делу о мошенничестве суд приговорил к лишению свободы четырех жителей Новосибирска, двое из которых — бывшие сотрудники «МТС Банка». Установлено, что обвиняемые помогли получить кредит по фиктивным документам.

Как сообщают в прокуратуре Новосибирской области, учредитель ООО «Адекс», которому ранее вынесли обвинительный приговор, вступил в сговор с осужденными. Суд установил, что в октябре 2012 года руководитель обратился в «МТС Банк» с заявкой на кредит, а в июле 2013-го — на увеличение лимита финансирования. Но предоставленные им сведения и документы о деятельности организации были недостоверными.

— На основании фиктивных документов двое из осужденных, являясь сотрудниками банка, подготовили положительное кредитное заключение. На основании него банк дважды одобрил кредит и выдал денежные средства в общей сумме более 180 миллионов, — рассказали в Telegram-канале «Прокуратура Новосибирской области».

Железнодорожный районный суд Новосибирска признал бывших сотрудников виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они получили срок от 3 до 4,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

НГС направил запрос в «МТС Банк», чтобы выяснить подробности.

11 июля стало известно, что мебельщик собрал с клиентов почти два миллиона и сбежал в Москву — его вернули в Новосибирск и обвинили.

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