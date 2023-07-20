Два экс-сотрудника «МТС Банка» получили сроки за мошенничество в Новосибирске

Как сообщают в прокуратуре Новосибирской области, учредитель ООО «Адекс», которому ранее вынесли обвинительный приговор, вступил в сговор с осужденными. Суд установил, что в октябре 2012 года руководитель обратился в «МТС Банк» с заявкой на кредит, а в июле 2013-го — на увеличение лимита финансирования. Но предоставленные им сведения и документы о деятельности организации были недостоверными.