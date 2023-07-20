Два экс-сотрудника «МТС Банка» получили сроки за мошенничество в Новосибирске

По делу о мошенничестве суд приговорил к лишению свободы четырех жителей Новосибирска, двое из которых — бывшие сотрудники «МТС Банка». Установлено, что обвиняемые помогли получить кредит по фиктивным документам.
Как сообщают в прокуратуре Новосибирской области, учредитель ООО «Адекс», которому ранее вынесли обвинительный приговор, вступил в сговор с осужденными. Суд установил, что в октябре 2012 года руководитель обратился в «МТС Банк» с заявкой на кредит, а в июле 2013-го — на увеличение лимита финансирования. Но предоставленные им сведения и документы о деятельности организации были недостоверными.
— На основании фиктивных документов двое из осужденных, являясь сотрудниками банка, подготовили положительное кредитное заключение. На основании него банк дважды одобрил кредит и выдал денежные средства в общей сумме более 180 миллионов, — рассказали в Telegram-канале «Прокуратура Новосибирской области».
Железнодорожный районный суд Новосибирска признал бывших сотрудников виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они получили срок от 3 до 4,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
НГС направил запрос в «МТС Банк», чтобы выяснить подробности.
11 июля стало известно, что мебельщик собрал с клиентов почти два миллиона и сбежал в Москву — его вернули в Новосибирск и обвинили.