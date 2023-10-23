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Самолет до Красноярска вынужденно приземлился в Новосибирске — что произошло

Борт вылетел из Пхукета

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Воздушное судно все еще находится в аэропорту Толмачево

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23 октября в новосибирском аэропорту Толмачево вынужденно приземлился самолет, летевший из Пхекета в Красноярск. Эту информацию НГС подтвердили в диспетчерской аэропорта.

— Действительно самолет приземлился в Новосибирске на 59 стоянку. Авиалайнер все еще находится в Толмачево, сейчас решается вопрос, когда он отправится дальше по маршруту, — пояснил диспетчер.

Как сообщили НГС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет перенаправили в Новосибирск из-за сложных погодных условий.

Ранее в Новосибирске совершил посадку самолет, летевший из Москвы в Улан-Удэ. Одному из пассажиров стало плохо на борту.

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