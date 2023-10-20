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«Сильно избили на дороге»: новосибирец заявил о конфликте на Бердском шоссе

В полиции начали проверку

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Инцидент произошел утром 20 октября

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Житель Новосибирска сообщил о конфликте, который произошел в Первомайском районе. В результате него был избит мужчина, указано в посте в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

В сообщении уточняется, что инцидент произошел утром 20 октября на Бердском шоссе в районе гипермаркета «Лента». Автор поста сообщил, что в потасовке пострадал его приятель. Теперь он ищет очевидцев произошедшего.

— Моего друга сильно избили на дороге, — сообщил мужчина.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что информация о дорожном конфликте поступила в отдел полиции. Потерпевший направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

— У потерпевшего заявление зарегистрировано. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, — сообщили в ведомстве.

НГС также написал автору поста с целью узнать подробности конфликта. На момент публикации новостного материала он не ответил журналисту.

Накануне в Новосибирске конфликт водителей завершился перестрелкой. В результате произошедшего двух мужчин увезли в больницу с пулевыми ранениями.

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