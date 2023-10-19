«Заявляет, что я спер чебурек»: охранник «Ашана» обвинил мужчину в краже — почему так получилось

— Откуда я знаю, что в этом штрихкоде закодирован один товар и его нужно прикладывать два раза. Всё это можно сделать без громких обвинений, объяснив претензию вежливо, без эпатирующих проверок, перетряхивания моих покупок и угроз нажать какую-то страшную кнопку. Самое неприятное, что всё это происходит на глазах других покупателей, — отметил сибиряк.



Как отметил мужчина, после произошедшего он передумал покупать чебуреки и попросил вернуть деньги. Но, по его словам, кассир заявила, что деньги они не возвращают. Тогда сибиряку пришлось обратиться на стойку «Работа с клиентами».

