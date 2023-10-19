«Заявляет, что я спер чебурек»: охранник «Ашана» обвинил мужчину в краже — почему так получилось

Житель Новосибирска заявил, что его обвинили в краже чебуреков в магазине «Ашан». На сайте с отзывами Flamp сибиряк поделился историей, которая произошла в магазине на Фрунзе, 238.
— Заехал в магазин и решил по пути закупиться, набрал тележку, в том числе в покупках было два чебурека, которые продавец засунула в один фасовочный мешок и наклеила бирку со штрихкодом. На кассе самообслуживания просканировал все покупки, оплатил картой. Набил пакет, пошел к машине. Догоняет меня охранник и орет, как потерпевший: «Покажи чек». Показываю, он проверяет и начинает шарить по пакету. Вытаскивает чебуреки и заявляет, что я спер чебурек, — написал мужчина.
По словам мужчины, его заставили вернуться на кассу, чтобы перепроверить покупки. Как оказалось, штрихкод с чебуреками нужно было пробить дважды, о чем мужчина не знал.
— Откуда я знаю, что в этом штрихкоде закодирован один товар и его нужно прикладывать два раза. Всё это можно сделать без громких обвинений, объяснив претензию вежливо, без эпатирующих проверок, перетряхивания моих покупок и угроз нажать какую-то страшную кнопку. Самое неприятное, что всё это происходит на глазах других покупателей, — отметил сибиряк.
Как отметил мужчина, после произошедшего он передумал покупать чебуреки и попросил вернуть деньги. Но, по его словам, кассир заявила, что деньги они не возвращают. Тогда сибиряку пришлось обратиться на стойку «Работа с клиентами».
— На стойке «Работа с клиентами» оказалась вменяемая адекватная сотрудница, быстро и вежливо разрулила ситуацию, и деньги мне вернули. За что ей огромное спасибо. В общем, давно туда не заезжал, видимо, теперь вообще вряд ли заеду, — отметил сибиряк.
Журналист направил официальный запрос в «Ашан», чтобы разобраться в ситуации. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее жительница Новосибирска заявила, что в магазине DUB цена на товар на кассе оказалась выше, чем указана в ценнике. С подобной ситуацией она столкнулась в ТРЦ «Галерея-Новосибирск».