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«Врачи из медпункта отказались идти»: пассажиру стало плохо на остановке «Вокзал Новосибирск-Главный» — мужчина умер

По словам очевидца, медики заявили ему, что мужчине стало плохо не в их зоне ответственности

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Трагедия произошла 18 октября

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В Новосибирске на автобусной остановке «Вокзал Новосибирск-Главный» умер пожилой мужчина. Как сообщил редакции НГС очевидец, он побежал за помощью к медикам на вокзале, но те, по его словам, отказали в помощи.

Инцидент, по словам читателя НГС, произошел 18 октября примерно в 18:30. Люди ждали автобус 111Э, который едет в сторону Толмачево. Как только пассажиры начали садиться в транспорт, пожилому мужчине стало плохо.

— Ему помогал подняться в автобус другой мужчина, потому что там крутые ступеньки. Пока они поднимались, дедушке стало плохо. Он запрокинул голову назад, начал падать, я шел позади и схватил его. Усадил, заметил, что состояние уже не очень хорошее, — рассказал очевидец.

Очевидец попросил двух мужчин приглядеть за дедушкой и подержать его, а сам побежал к врачам в медпункт на вокзале. По словам читателя НГС, когда он подбежал к врачам на вокзале, те ответили: «это не наша зона ответственности».

— Было несколько врачей. Спросили что случилось, вызвали ли скорую, ответил, что да. Сказал, что дедушка сознание потерял, они ответили, что помочь не могут, — рассказал мужчина. — Я говорил, что прошу их, как людей, человек умирает, но со мной никто не пошел.

После неудавшегося разговора с медиками на вокзале, мужчина вернулся на остановку, попросил охранников подождать с дедушкой скору, но те, по его словам, отказали. Когда мужчина вернулся на остановку дедушке оказывала помощь прохожая.

— Так понял, она работает врачом, проходила случайно мимо. Она начала делать дедушке массаж сердца и искусственное дыхание. Прошло порядка 30 минут, скорая не приехала. Сердце у дедушки уже остановилось, — рассказал мужчина.

В транспортной полиции подтвердили НГС, что подобный инцидент произошел, мужчина скончался из-за проблем со здоровьем. Журналист направила официальный запрос в РЖД, чтобы узнать о ситуации подробнее.

В Минздраве Новосибирской области сообщили, что медики на вокзале не подчиняются региональному ведомству.

Недавно на Левобережном рынке умер мужчина. Очевидцы сообщали о том, что медики долго ехали на вызов. В скорой помощи подтвердили случившееся и объяснили, что долго ехали из-за пробки.

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