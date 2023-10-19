«Врачи из медпункта отказались идти»: пассажиру стало плохо на остановке «Вокзал Новосибирск-Главный» — мужчина умер

— Ему помогал подняться в автобус другой мужчина, потому что там крутые ступеньки. Пока они поднимались, дедушке стало плохо. Он запрокинул голову назад, начал падать, я шел позади и схватил его. Усадил, заметил, что состояние уже не очень хорошее, — рассказал очевидец.

Очевидец попросил двух мужчин приглядеть за дедушкой и подержать его, а сам побежал к врачам в медпункт на вокзале. По словам читателя НГС, когда он подбежал к врачам на вокзале, те ответили: «это не наша зона ответственности».