Путь занял в 4 раза больше: скорая задержалась на вызов на Левобережный рынок из-за пробки

С апреля на улице Сибиряков-Гвардейцев сузили проезжую часть на 4 метра из-за ремонта моста через Тулу. Дорогу будут ремонтировать до октября этого года.

Недавно в Новосибирской области у дороги недалеко от автомобиля нашли тело пропавшего мужчины. 85-летний Мухамед Габбазов уехал из дома 4 августа на «Москвиче» и не вернулся.

