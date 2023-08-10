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Путь занял в 4 раза больше: скорая задержалась на вызов на Левобережный рынок из-за пробки

Мужчина, к которому вызвали врачей, скончался

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Бригада находилась в 6 километрах от мужчины, которому нужна была помощь

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В Кировском районе Новосибирска на Левобережном рынке умер мужчина. Как сообщили НГС очевидцы, медики на вызов ехали долго. В скорой помощи объяснили, почему так произошло.

Трагедия произошла вчера, 9 августа. По словам очевидцев, мужчина ехал на велосипеде, после чего резко упал. По предварительным данным, сибиряк умер из-за проблем со здоровьем.

— Мужчине стало плохо, сердечный приступ, скорая помощь приехала через час, — сообщили НГС очевидцы.

В скорой помощи прокомментировали инцидент и объяснили, что с момента передачи вызова ближайшей бригаде скорой помощи до момента прибытия прошло 25 минут. Машина при этом находилась в 6 километрах от места вызова.

— Из-за пробки на Сибиряков-Гвардейцев, где идет ремонт дороги, путь занял в 4 раза больше времени, чем обычно, несмотря на включенный спецсигнал и проблесковые маячки, — объяснили в скорой помощи.

С апреля на улице Сибиряков-Гвардейцев сузили проезжую часть на 4 метра из-за ремонта моста через Тулу. Дорогу будут ремонтировать до октября этого года.

Недавно в Новосибирской области у дороги недалеко от автомобиля нашли тело пропавшего мужчины. 85-летний Мухамед Габбазов уехал из дома 4 августа на «Москвиче» и не вернулся.

Скорая помощьПогиб мужчинаРынок
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