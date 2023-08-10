Путь занял в 4 раза больше: скорая задержалась на вызов на Левобережный рынок из-за пробки

В Кировском районе Новосибирска на Левобережном рынке умер мужчина. Как сообщили НГС очевидцы, медики на вызов ехали долго. В скорой помощи объяснили, почему так произошло.
Трагедия произошла вчера, 9 августа. По словам очевидцев, мужчина ехал на велосипеде, после чего резко упал. По предварительным данным, сибиряк умер из-за проблем со здоровьем.
— Мужчине стало плохо, сердечный приступ, скорая помощь приехала через час, — сообщили НГС очевидцы.
В скорой помощи прокомментировали инцидент и объяснили, что с момента передачи вызова ближайшей бригаде скорой помощи до момента прибытия прошло
— Из-за пробки на Сибиряков-Гвардейцев, где идет ремонт дороги, путь занял в
С апреля на улице Сибиряков-Гвардейцев сузили проезжую часть на
Недавно в Новосибирской области у дороги недалеко от автомобиля нашли тело пропавшего мужчины.