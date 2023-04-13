В Новосибирске на полгода сузят дороги на крупных магистралях — показываем на карте

Из-за ремонта нескольких мостов в Новосибирске сузят проезды по ним. Соответствующие проекты постановлений опубликовала мэрия.
Как следует из документов, участки дорог сузят на улице Сибиряков-Гвардейцев, Бердском шоссе, проезде Энергетиков, проспекте Димитрова и Советском шоссе.
На Бердском шоссе сузят мост через Иню на 4 метра, на Советском шоссе — путепровод через железнодорожные пути на 8 метров с организацией движения по одной полосе. На проезде Энергетиков на 4 метра сузят проезд по железнодорожным путям в районе ТЭЦ-3, на проспекте Димитрова — переезд через Фабричную, на Сибиряков-Гвардейцев — мост через Тулу.
Ограничения будут действовать с
А с 5 и