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Тема дняДороги сузят на полгода
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В Новосибирске на полгода сузят дороги на крупных магистралях — показываем на карте

Ограничения коснутся проезда Энергетиков, проспекта Димитрова, улицы Сибиряков-Гвардейцев

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Ограничения введут и на Бердском шоссе

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Из-за ремонта нескольких мостов в Новосибирске сузят проезды по ним. Соответствующие проекты постановлений опубликовала мэрия.

Как следует из документов, участки дорог сузят на улице Сибиряков-Гвардейцев, Бердском шоссе, проезде Энергетиков, проспекте Димитрова и Советском шоссе.

На Бердском шоссе сузят мост через Иню на 4 метра, на Советском шоссе — путепровод через железнодорожные пути на 8 метров с организацией движения по одной полосе. На проезде Энергетиков на 4 метра сузят проезд по железнодорожным путям в районе ТЭЦ-3, на проспекте Димитрова — переезд через Фабричную, на Сибиряков-Гвардейцев — мост через Тулу.

Ограничения будут действовать с 21 апреля по 20 октября 2023 года. Показываем участки на карте.

А с 5 и 7 мая в городе перекроют центральные улицы города из-за репетиции парада на День Победы. Мы публиковали подробную карту.

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