Когда перекроют центр Новосибирска для репетиции парада на День Победы — показываем карту

В Новосибирске 5 и 7 мая перекроют центральные улицы города из-за репетиции парада на День Победы. Об этом НГС сообщила глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.
— Перекрытия будут, как в прошлом году, — уточнила вице-мэр.
Анна Терешкова уточнила, что на 1 Мая парадов и шествий в Новосибирске не планируется.
В 2022 году 5 мая с 17:30 до 22:30 перекрывали улицы Красный проспект, Мичурина, Ядринцевскую, Орджоникидзе, Кирова, Октябрьскую Магистраль. В пятницу вечером из-за перекрытия жителям было сложно уехать из города. В выходной день перекрыли с 07:00 до 12:30 те же улицы.
В этом году в городе на 8 мая запланированы «Свеча памяти» на монументе Славы, на 9 Мая будет парад, «Бессмертный полк», салют.