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«Всё в полном объеме»: как отметят День Победы в Новосибирске

Власти подготовили план

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В Новосибирске собираются провести парад

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В Новосибирске 9 Мая планируют провести парад и «Бессмертный полк» в честь Дня Победы. Власти города собираются организовать празднование в таком же формате, как и в прошлом году.

— 8 мая — «Свеча памяти» на монументе Славы, на 9 Мая будет парад, «Бессмертный полк», салют — всё в полном объеме. Есть стандартный план, как в прошлом году. На 1 мая пока никаких вводных нет, — рассказала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Точный план мероприятий власти утвердят позже.

В прошлом году в Новосибирске масштабно отметили День Победы впервые после двух лет ковидных ограничений. Посмотрите в онлайн-трансляции, как люди встретили праздник. Также мы собрали 30 фото с масштабного торжества.

9 МаяДень ПобедыБессмертный полкСвеча памяти
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