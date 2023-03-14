«Всё в полном объеме»: как отметят День Победы в Новосибирске

В Новосибирске 9 Мая планируют провести парад и «Бессмертный полк» в честь Дня Победы. Власти города собираются организовать празднование в таком же формате, как и в прошлом году.
— 8 мая — «Свеча памяти» на монументе Славы, на 9 Мая будет парад, «Бессмертный полк», салют — всё в полном объеме. Есть стандартный план, как в прошлом году. На
Точный план мероприятий власти утвердят позже.
В прошлом году в Новосибирске масштабно отметили День Победы впервые после двух лет ковидных ограничений. Посмотрите в онлайн-трансляции, как люди встретили праздник. Также мы собрали 30 фото с масштабного торжества.