Как День Победы отметил Новосибирск: 30 красочных фото масштабного праздника

Новосибирск в этом году праздновал День Победы как в допандемийные годы — с парадом Победы, «Бессмертным полком» и массовыми гуляниями. Показываем в фотографиях, как город отпраздновал 77-летие победы в Великой Отечественной войне.



Ночью новосибирцы пришли на акцию «Свеча памяти». Около пяти тысяч человек собрались вчера, 8 мая, в 22:00, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.