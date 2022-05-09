СЕЙЧАС +11°С
Пробки 1/10
usd 67.38
eur 71.10
Тема дняФейерверк и артиллерийский салют в честь 9 Мая
Все новости
Все новости

Как День Победы отметил Новосибирск: 30 красочных фото масштабного праздника

Парад Победы, «Бессмертный полк», праздничный салют и народные гуляния — собрали самые яркие моменты

539
Смотрим, как прошел памятный праздник

Смотрим, как прошел памятный праздник

Поделиться

Новосибирск в этом году праздновал День Победы как в допандемийные годы — с парадом Победы, «Бессмертным полком» и массовыми гуляниями. Показываем в фотографиях, как город отпраздновал 77-летие победы в Великой Отечественной войне.

Ночью новосибирцы пришли на акцию «Свеча памяти». Около пяти тысяч человек собрались вчера, 8 мая, в 22:00, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

Мероприятие было оформлено музыкально и художественно в виде инсталляций на пилонах монумента

Мероприятие было оформлено музыкально и художественно в виде инсталляций на пилонах монумента

Поделиться

Тысячи новосибирцев собрались поздно ночью на Монументе Славы

Тысячи новосибирцев собрались поздно ночью на Монументе Славы

Поделиться

Акция прошла без инцидентов

Акция прошла без инцидентов

Поделиться

Утром на площади Ленина прошел торжественный парад. Всего в торжественном шествии приняли участие свыше 2000 человек и более 30 единиц военной техники.

— Механизированную колонну возглавил легендарный советский танк Т-34, специально отреставрированный к торжественному мероприятию. Среди образцов военной техники также были представлены бронированные автомобили марки «Тигр», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, комплексы ЗРК С-400 «Триумф», машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КВД), системы залпового огня БМ-21 «Град», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Впервые на параде в этом году были представлены новейшие образцы военной техники МИОМ 15М69 и противодиверсионная машина «Тайфун».

В торжественном шествии приняли участие свыше 2000 человек

В торжественном шествии приняли участие свыше 2000 человек

Поделиться

Парад начался в 10:00

Парад начался в 10:00

Поделиться

Всё прошло по плану

Всё прошло по плану

Поделиться

Атмосфера была очень торжественная

Атмосфера была очень торжественная

Поделиться

Новосибирцы не видели парада два года из-за пандемии

Новосибирцы не видели парада два года из-за пандемии

Поделиться

Знамя Победы вынесли на площадь

Знамя Победы вынесли на площадь

Поделиться

Поздравления встречали троекратным «Ура!»

Поздравления встречали троекратным «Ура!»

Поделиться

Настроение у всех было очень хорошее

Настроение у всех было очень хорошее

Поделиться

Какой парад без техники?

Какой парад без техники?

Поделиться

Кадеты участвовали в параде

Кадеты участвовали в параде

Поделиться

В параде участвовала и военная техника

В параде участвовала и военная техника

Поделиться

Авиационная часть была сокращена <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2022/05/09/71317025/" class="_" target="_blank">из-за погодных условий</a>

Авиационная часть была сокращена из-за погодных условий

Поделиться

На площадь сбросили листовки о капитуляции фашистов

На площадь сбросили листовки о капитуляции фашистов

Поделиться

Следом за парадом прошла акция «Бессмертный полк». Ее открывала ретротехника, а затем прошло шествие.

— Не меньше 150 тысяч человек. Даже больше, — сообщила корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Первой в колонне проехала ретротехника

Первой в колонне проехала ретротехника

Поделиться

Была и многонациональная колонна акции

Была и многонациональная колонна акции

Поделиться

Первый ряд «Бессмертного полка» — участники поискового движения России из Новосибирской области

Первый ряд «Бессмертного полка» — участники поискового движения России из Новосибирской области

Поделиться

Тысячи новосибирцев прошли в «Бессмертном полку»

Тысячи новосибирцев прошли в «Бессмертном полку»

Поделиться

Среди участников был и губернатор региона

Среди участников был и губернатор региона

Поделиться

Позднее появились уточненные данные о количестве участников шествия «Бессмертного полка» — их было более 200 тысяч человек.

— Вначале, когда выстроились и был старт «Бессмертного полка», было 150 тысяч человек, но потом, видно, много людей подошло после парада, и действительно их стало больше. Получилось так, что «Бессмертный полк» уже должен был заходить на площадь, мы звоним организаторам, волонтерам, а они говорят, что опять стоят около «Глобуса», — уточнила Анна Терешкова.

В 15:00 в кинотеатре им. Маяковского стартовал показ фильма «Освобождение», посвященного Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

В 15:00 в кинотеатре им. Маяковского стартовал показ фильма «Освобождение», посвященного Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Поделиться

В 19 часов на площади Ленина стартовал праздничный концерт, который начался с песни «Я хочу жить в России»

В 19 часов на площади Ленина стартовал праздничный концерт, который начался с песни «Я хочу жить в России»

Поделиться

В нем приняли участие несколько ансамблей: песни и пляски Сибирского округа войск национальной гвардии РФ, солисты Новосибирской филармонии — Анастасия Лысякова и Сергей Скурыхин, ансамбль музыки для народа «Дружина», дуэт «Алмас», артисты Городской дирекции творческих программ, хореографические коллективы

В нем приняли участие несколько ансамблей: песни и пляски Сибирского округа войск национальной гвардии РФ, солисты Новосибирской филармонии — Анастасия Лысякова и Сергей Скурыхин, ансамбль музыки для народа «Дружина», дуэт «Алмас», артисты Городской дирекции творческих программ, хореографические коллективы

Поделиться

Концерт завершился <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2021/05/09/69906683/" class="_" target="_blank">праздничным фейерверком</a> на площади Ленина

Концерт завершился праздничным фейерверком на площади Ленина

Поделиться

Его запускали из-за здания Оперного театра, он продлился 7 минут

Его запускали из-за здания Оперного театра, он продлился 7 минут

Поделиться

Купол Оперного театра тем временем менял цвета

Купол Оперного театра тем временем менял цвета

Поделиться

Праздничный артиллерийский салют запустили на Михайловской набережной

Праздничный артиллерийский салют запустили на Михайловской набережной

Поделиться

Этот фейерверк можно было наблюдать с обоих берегов Оби

Этот фейерверк можно было наблюдать с обоих берегов Оби

Поделиться

Всего на 9 Мая было запущено 7 салютов в разных районах Новосибирска

Всего на 9 Мая было запущено 7 салютов в разных районах Новосибирска

Поделиться

По теме 5

9 Маяитоги дняДень Победы
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2