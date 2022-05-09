Как День Победы отметил Новосибирск: 30 красочных фото масштабного праздника
Парад Победы, «Бессмертный полк», праздничный салют и народные гуляния — собрали самые яркие моменты
Новосибирск в этом году праздновал День Победы как в допандемийные годы — с парадом Победы, «Бессмертным полком» и массовыми гуляниями. Показываем в фотографиях, как город отпраздновал 77-летие победы в Великой Отечественной войне.
Ночью новосибирцы пришли на акцию «Свеча памяти». Около пяти тысяч человек собрались вчера, 8 мая, в 22:00, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.
Утром на площади Ленина прошел торжественный парад. Всего в торжественном шествии приняли участие свыше 2000 человек и более 30 единиц военной техники.
— Механизированную колонну возглавил легендарный советский танк Т-34, специально отреставрированный к торжественному мероприятию. Среди образцов военной техники также были представлены бронированные автомобили марки «Тигр», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, комплексы ЗРК С-400 «Триумф», машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КВД), системы залпового огня БМ-21 «Град», — сообщили в пресс-службе ЦВО.
Впервые на параде в этом году были представлены новейшие образцы военной техники МИОМ 15М69 и противодиверсионная машина «Тайфун».
Следом за парадом прошла акция «Бессмертный полк». Ее открывала ретротехника, а затем прошло шествие.
— Не меньше 150 тысяч человек. Даже больше, — сообщила корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Позднее появились уточненные данные о количестве участников шествия «Бессмертного полка» — их было более 200 тысяч человек.
— Вначале, когда выстроились и был старт «Бессмертного полка», было 150 тысяч человек, но потом, видно, много людей подошло после парада, и действительно их стало больше. Получилось так, что «Бессмертный полк» уже должен был заходить на площадь, мы звоним организаторам, волонтерам, а они говорят, что опять стоят около «Глобуса», — уточнила Анна Терешкова.