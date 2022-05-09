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Тема дня«Бои вели без артиллерии». Рассказ ветерана
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Парад Победы в Новосибирске: 15 лучших фото с площади Ленина

В этом году празднование Дня Победы проходит полномасштабно

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Масштабный парад прошел в Новосибирске

Масштабный парад прошел в Новосибирске

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В Новосибирске прошел парад Победы. В нем приняли участие более двух тысяч военных, 41 единица военной техники. В этом году он прошел в полном формате после двухлетнего перерыва, который произошел из-за пандемии.

Новосибирцы смогли увидеть новинки вооружения российской армии: машина инженерного обеспечения и маскировки и боевая противодиверсионная машина «Тайфун» на базе БТР-80.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел парад.

В этом году мы отмечаем 77-летие Великой Победы

В этом году мы отмечаем 77-летие Великой Победы

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Парад прошел в полном формате

Парад прошел в полном формате

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Торжественное мероприятие началось в 10:00

Торжественное мероприятие началось в 10:00

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В параде приняло участие более 2 тысяч человек

В параде приняло участие более 2 тысяч человек

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В параде приняла участие 41 единица военной техники

В параде приняла участие 41 единица военной техники

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На площади парад собрались посмотреть тысячи новосибирцев

На площади парад собрались посмотреть тысячи новосибирцев

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Техника проехала по Красному проспекту

Техника проехала по Красному проспекту

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Техника ехала медленно, поэтому собравшиеся могли ее хорошо разглядеть

Техника ехала медленно, поэтому собравшиеся могли ее хорошо разглядеть

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Установки «Ярс»

Установки «Ярс»

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Новосибирцы смогли увидеть и военные самолеты

Новосибирцы смогли увидеть и военные самолеты

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Помимо военных, в параде принимают участие представители ГУФСИН, транспортной прокуратуры и других ведомств

Помимо военных, в параде принимают участие представители ГУФСИН, транспортной прокуратуры и других ведомств

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К параду подготовились основательно

К параду подготовились основательно

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После парада в Новосибирске пройдет «Бессмертный полк»

После парада в Новосибирске пройдет «Бессмертный полк»

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