Парад Победы в Новосибирске: 15 лучших фото с площади Ленина

В Новосибирске прошел парад Победы. В нем приняли участие более двух тысяч военных, 41 единица военной техники. В этом году он прошел в полном формате после двухлетнего перерыва, который произошел из-за пандемии.

Новосибирцы смогли увидеть новинки вооружения российской армии: машина инженерного обеспечения и маскировки и боевая противодиверсионная машина «Тайфун» на базе БТР-80.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел парад.