Шествие «Бессмертного полка» собрало более
200 тысяч человек — обновленные данные
Изначально сообщалось о более
По уточненным данным, в шествии «Бессмертного полка» в Новосибирске приняли участие более
— Вначале, когда выстроились и был старт «Бессмертного полка», было
НГС подготовил фоторепортаж с этого мероприятия. Первой в колонне проехала ретротехника из
Затем курсанты Новосибирского высшего военного командного училища пронесли флаг «Город трудовой доблести». Курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии Яковлева войск Национальной гвардии шли с флагами республик. Далее вышла многонациональной колонны и Новосибирский городской духовой оркестр под управлением Игоря Зугрова.
Мы ведем онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Новосибирске.
В Новосибирске парад Победы в этом году прошел без вылета ранее запланированной авиационной техники. Над городом пролетел