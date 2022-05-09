Шествие «Бессмертного полка» собрало более 200 тысяч человек — обновленные данные

По уточненным данным, в шествии «Бессмертного полка» в Новосибирске приняли участие более 200 тысяч человек. Об этом НГС рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

— Вначале, когда выстроились и был старт «Бессмертного полка», было 150 тысяч человек, но потом, видно, много людей подошло после парада, и действительно их стало больше. Получилось так, что «Бессмертный полк» уже должен был заходить на площадь, мы звоним организаторам, волонтерам, а они говорят, что опять стоят около «Глобуса», — уточнила она.