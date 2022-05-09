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Тема дняУникальные фронтовые фото сибиряков
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Шествие «Бессмертного полка» собрало более 200 тысяч человек — обновленные данные

Изначально сообщалось о более 150 тысячах участников

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Новые данные о количестве людей сообщила вице-мэр Анна Терешкова

Новые данные о количестве людей сообщила вице-мэр Анна Терешкова

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По уточненным данным, в шествии «Бессмертного полка» в Новосибирске приняли участие более 200 тысяч человек. Об этом НГС рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

— Вначале, когда выстроились и был старт «Бессмертного полка», было 150 тысяч человек, но потом, видно, много людей подошло после парада, и действительно их стало больше. Получилось так, что «Бессмертный полк» уже должен был заходить на площадь, мы звоним организаторам, волонтерам, а они говорят, что опять стоят около «Глобуса», — уточнила она.

НГС подготовил фоторепортаж с этого мероприятия. Первой в колонне проехала ретротехника из 18 машин. Далее следовали 40 курсантов Новосибирского высшего военного командного училища с полотнищем Знамени Победы и рота почетного караула Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии Яковлева войск Национальной гвардии.

Затем курсанты Новосибирского высшего военного командного училища пронесли флаг «Город трудовой доблести». Курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии Яковлева войск Национальной гвардии шли с флагами республик. Далее вышла многонациональной колонны и Новосибирский городской духовой оркестр под управлением Игоря Зугрова.

Мы ведем онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Новосибирске.

В Новосибирске парад Победы в этом году прошел без вылета ранее запланированной авиационной техники. Над городом пролетел Су-34, еще два самолета ПО-2 разбросали листовки.

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