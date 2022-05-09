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Тема дня«Бои вели без артиллерии». Рассказ ветерана
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Больше 150 тысяч новосибирцев приняли участие в «Бессмертном полку» — 10 атмосферных фото

Первой на площадь выехала ретротехника

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Первый ряд «Бессмертного полка» — участники поискового движения России из Новосибирской области

Первый ряд «Бессмертного полка» — участники поискового движения России из Новосибирской области

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В Новосибирске после парада Победы прошел «Бессмертный полк».

— Не меньше 150 тысяч человек. Даже больше, — сообщила корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Первой в колонне проехала ретротехника — 18 машин. Следом 40 курсантов Новосибирского высшего военного командного училища прошли с полотнищем Знамени Победы. Далее отправилась рота почетного караула Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии Яковлева войск Национальной гвардии — 18 человек несли знамя Сибирской дивизии.

Следом курсанты Новосибирского высшего военного командного училища пронесли флаг «Город трудовой доблести». Курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии Яковлева войск Национальной гвардии шли с флагами республик. Далее вышла многонациональной колонны и Новосибирский городской духовой оркестр под управлением Игоря Зугрова.

Первый ряд «Бессмертного полка» — участники поискового движения России из Новосибирской области с баннером и символикой акции.

Первой в колонне проехала ретротехника

Первой в колонне проехала ретротехника

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В «Бессмертном полку» приняло участие 18 ретромашин

В «Бессмертном полку» приняло участие 18 ретромашин

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Настроение у участников было прекрасное

Настроение у участников было прекрасное

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Многонациональная колонна акции

Многонациональная колонна акции

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Некоторые пришли на акцию с питомцами

Некоторые пришли на акцию с питомцами

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Участников было очень много

Участников было очень много

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Выносили и флаги республик

Выносили и флаги республик

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Не меньше 150 тысяч человек прошли в «Бессмертном полку»

Не меньше 150 тысяч человек прошли в «Бессмертном полку»

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Выносили и Знамя Победы

Выносили и Знамя Победы

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Мы ведем онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Новосибирске.

В Новосибирске парад Победы в этом году прошел без вылета ранее запланированной авиационной техники. Над городом пролетел Су-34, еще два самолета ПО-2 разбросали листовки.

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