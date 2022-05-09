Больше 150 тысяч новосибирцев приняли участие в «Бессмертном полку» — 10 атмосферных фото

В Новосибирске после парада Победы прошел «Бессмертный полк».



— Не меньше 150 тысяч человек. Даже больше, — сообщила корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Первой в колонне проехала ретротехника — 18 машин. Следом 40 курсантов Новосибирского высшего военного командного училища прошли с полотнищем Знамени Победы. Далее отправилась рота почетного караула Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии Яковлева войск Национальной гвардии — 18 человек несли знамя Сибирской дивизии.