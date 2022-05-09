Больше 150 тысяч новосибирцев приняли участие в «Бессмертном полку» — 10 атмосферных фото
Первой на площадь выехала ретротехника
В Новосибирске после парада Победы прошел «Бессмертный полк».
— Не меньше 150 тысяч человек. Даже больше, — сообщила корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Первой в колонне проехала ретротехника — 18 машин. Следом 40 курсантов Новосибирского высшего военного командного училища прошли с полотнищем Знамени Победы. Далее отправилась рота почетного караула Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии Яковлева войск Национальной гвардии — 18 человек несли знамя Сибирской дивизии.
Следом курсанты Новосибирского высшего военного командного училища пронесли флаг «Город трудовой доблести». Курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии Яковлева войск Национальной гвардии шли с флагами республик. Далее вышла многонациональной колонны и Новосибирский городской духовой оркестр под управлением Игоря Зугрова.
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