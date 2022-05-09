Воздушный парад сократили на 9 Мая в Новосибирске — над городом пролетели только
Су-34 и два самолета ПО-2
В ЦВО объяснили, почему вылетела не вся техника
В Новосибирске парад Победы прошел без вылета ранее запланированной авиационной техники. Над городом пролетел
В воздушном параде должны были быть пролететь и транспортно-штурмовые вертолеты
— В связи с неблагоприятными погодными условиями на аэродромах вылета авиационная техника не будет принимать участие в параде в честь
Расположение аэродрома в ведомстве не уточнили.
Мы ведем онлайн-трансляцию с празднования Дня Победы в Новосибирске.