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Воздушный парад сократили на 9 Мая в Новосибирске — над городом пролетели только Су-34 и два самолета ПО-2

В ЦВО объяснили, почему вылетела не вся техника

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Над городом пролетел <nobr class="_">Су-34</nobr>

Над городом пролетел Су-34

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В Новосибирске парад Победы прошел без вылета ранее запланированной авиационной техники. Над городом пролетел Су-34, еще два самолета ПО-2 разбросали листовки.

В воздушном параде должны были быть пролететь и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В и истребители-перехватчики МиГ-31. Но их не было.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями на аэродромах вылета авиационная техника не будет принимать участие в параде в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной в Новосибирске, — объяснили в пресс-службе ЦВО.

Расположение аэродрома в ведомстве не уточнили.

Мы ведем онлайн-трансляцию с празднования Дня Победы в Новосибирске.

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