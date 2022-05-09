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Тема дня«Бои вели без артиллерии». Рассказ ветерана
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Пять тысяч новосибирцев зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне — 10 трогательных кадров

Акция прошла с размахом

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Новосибирцы почтили память погибших в ВОВ

Новосибирцы почтили память погибших в ВОВ

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В Новосибирске на Монументе Славы прошла региональная акция «Свеча памяти». Новосибирцы собрались вчера, 8 мая, в 22:00, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

— В начале мероприятия было три тысячи человек, под конец уже пять тысяч, — рассказала корреспонденту НГС вице-мэр Анна Терешкова.

Акция прошла без инцидентов. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на мероприятии — показываем, как новосибирцы почтили память погибших.

Акция началась с торжественных мероприятий

Акция началась с торжественных мероприятий

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Многие пришли задолго до ее начала

Многие пришли задолго до ее начала

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Свечу на монументе мог поставить каждый

Свечу на монументе мог поставить каждый

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Мероприятие было оформлено музыкально и художественно в виде инсталляций на пилоны монумента

Мероприятие было оформлено музыкально и художественно в виде инсталляций на пилоны монумента

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Сначала пришло около трех тысяч человек

Сначала пришло около трех тысяч человек

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Позже людей стало намного больше

Позже людей стало намного больше

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Желающих поставить свечу было очень много

Желающих поставить свечу было очень много

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Люди приносили и цветы

Люди приносили и цветы

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«Свеча памяти» проходит каждый год в Новосибирске

«Свеча памяти» проходит каждый год в Новосибирске

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Акция «Свеча памяти» проходила и в 2020 году — в условиях пандемии новосибирцы оставались дома и ставили зажженные свечи на окна у себя дома.

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9 МаяВОВВеликая Отечественная война«Свеча памяти»
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