Пять тысяч новосибирцев зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне — 10 трогательных кадров
Акция прошла с размахом
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В Новосибирске на Монументе Славы прошла региональная акция «Свеча памяти». Новосибирцы собрались вчера,
— В начале мероприятия было три тысячи человек, под конец уже пять тысяч, — рассказала корреспонденту НГС вице-мэр Анна Терешкова.
Акция прошла без инцидентов. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на мероприятии — показываем, как новосибирцы почтили память погибших.
Акция «Свеча памяти» проходила и в 2020 году — в условиях пандемии новосибирцы оставались дома и ставили зажженные свечи на окна у себя дома.