Пять тысяч новосибирцев зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне — 10 трогательных кадров

В Новосибирске на Монументе Славы прошла региональная акция «Свеча памяти». Новосибирцы собрались вчера, 8 мая , в 22:00, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

— В начале мероприятия было три тысячи человек, под конец уже пять тысяч, — рассказала корреспонденту НГС вице-мэр Анна Терешкова.

Акция прошла без инцидентов. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на мероприятии — показываем, как новосибирцы почтили память погибших.