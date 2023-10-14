«Говорят, что ребенок в коме»: школьница попала в реанимацию после занятия в бассейне — тренер задела ее по голове шестом

10-летняя Ариадна попала в реанимацию и впала в кому с черепно-мозговой травмой после тренировки по плаванию. По словам матери школьницы, Алеси, во время занятия тренер дважды ударила девочку по голове шестом для плавания. Это подтверждается видеозаписью, которая была сделана в зале. После тренировки девочка почувствовала боль, позже стала терять сознание. Школьница провела в больнице около месяца. В ситуации разбирался журналист НГС.
«Тренер меня била по голове»
Ариадна занималась плаванием с трех с половиной лет, ходила в «Армаду». В этом году девочку по рекомендации знакомых перевели в бассейн «Арка» в Новосибирском районе, чтобы не ждать распределения групп. Но Ариандна сходила только на два занятия.
Как рассказала НГС матерь ребенка Алеся, ей и дочери там не понравилось уже на первой тренировке.
— Тренер громко кричала на ребятишек, повышала голос. Самое главное, когда мы вышли, такие крики раздавались, что мне было не по себе, — рассказала Алеся.
По словам женщины, раньше в другом бассейне на дочь голос не повышали. Другие родители, чьи дети тоже ходят в «Арку», рассказали, что тренер якобы работает недавно.
Второе занятие прошло 12 сентября. Тренер не разрешила родителям заходить в зал. Алесю смутило и то, что некоторым детям не дали ласты, хотя изначально обещали, что на занятиях обеспечат всем необходимым. По словам женщины, она снова слышала, что тренер кричала на детей. Алеся заглядывала через дверь раздевалки, и когда педагог ее видела, то переставала повышать голос.
— Я ушла и дожидалась окончания занятия. Волосы у дочки длинные, поэтому я прихожу в раздевалку и помогаю их просушивать. Я встречаю, она выходит, держится за голову, говорит: «Мамочка, мне больно», — вспоминает Алеся.
Ариадна отказалась сушить волосы феном, наклоняла голову, держала руками, на глазах были слезы. Обычно после тренировки мама покупала дочке кислородный коктейль, но в этот раз девочка от него отказалась.
— Только в машине она говорит: «Тренер меня била по голове», — сказала НГС мать девочки.
После этого Алеся развернулась и поехала обратно в бассейн. Там она спросила тренера, есть ли в здании медик, который смог бы осмотреть девочку, на что та ответила, что специалиста нет. На вопросы женщины о том, почему она ударила Ариадну, педагог, со слов матери, ответила: «Это мои методы и способы, не нравится — валите». Это в разговоре с НГС подтвердила мать другого ребенка, который тоже был на занятии.
Два дня без сознания
После этого Алеся повезла дочь в травмпункт. Состояние девочки ухудшалось, ей вызвали скорую. Пока Ариадна лежала на кушетке, она, по словам матери, теряла сознание.
— Довезли ее до больницы, забрали, — Я осталась ждать на первом этаже. Выходит врач, отдает мне крестик ее золотой, вещи. Говорят, что ребенка подключают на аппарат, ребенок в коме. Мир у меня остановился.
Девочка провела без сознания два дня. В выписке (есть в распоряжении редакции) указано, что у Ариадны диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, она действительно впала в кому и была подключена к аппарату ИВЛ. После реанимации ее перевели в нейрохирургическое отделение. Из больницы выписали в начале октября.
Мать девочки написала заявление Следственный комитет.
— Следственными органами СКР по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по указанному факту, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решение в настоящий момент не принято, — сообщили НГС в пресс-службе Следственного Управления СК по региону.
НГС обратился за комментарием в бассейн «Арка». Администратор сказала, что организация не будет отвечать на вопросы, пока идет разбирательство. Контакт тренера предоставить также отказались.
Зачем нужен шест
Мы попросили директора другой школы плавания Яну Барвичуте дать комментарий по этой ситуации. По ее словам, шесты нужны для того, чтобы объяснить ребенку технику плавания, а также для спасения. Во время обучения тренер идет параллельно с плывущим ребенком и держит шест в воде. Если ученик почувствует себя неловко, испугается, то может схватиться, и педагог подтянет ребенка к борту.
— Тренер таким образом корректирует ребенка. Когда ребенок постоянно плавает с задранной головой, происходит пережимание сосудов. После такого может начаться головная боль. Чтобы избежать этих проблем, нужно обязательно опускать голову. Тренер аккуратно подносит палочку и опускает голову, — объясняет Яна Бравичуте.
По ее словам, от такого надавливания нельзя получить сотрясение мозга. В этой ситуации необходимо проверять, есть ли у ребенка сопутствующие заболевания.
Мнение юриста
НГС обратился за комментарием к юристу Константину Зиновьеву. По его словам, в таких ситуациях необходимо зафиксировать у медиков сам факт сотрясения мозга и иных повреждений. После этого — обращаться в полицию.
— Далее обращение по этому факту к уполномоченному по правам ребёнка в НСО, в прокуратуру НСО и в министерство физической культуры и спорта НСО — для проведения соответствующих проверок. Также возможно обращение с иском в суд к бассейну, как организации с иском о компенсации морального вреда (самой девочке, её родителям, а также, возможно — бабушкам и дедушкам), о возмещении расходов на лечение и реабилитацию ребёнка, — говорит юрист.
Наказание в таком случае может понести тренер или руководство бассейна.
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