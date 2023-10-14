«Говорят, что ребенок в коме»: школьница попала в реанимацию после занятия в бассейне — тренер задела ее по голове шестом

«Тренер меня била по голове»

Ариадна занималась плаванием с трех с половиной лет, ходила в «Армаду». В этом году девочку по рекомендации знакомых перевели в бассейн «Арка» в Новосибирском районе, чтобы не ждать распределения групп. Но Ариандна сходила только на два занятия.



Как рассказала НГС матерь ребенка Алеся, ей и дочери там не понравилось уже на первой тренировке.



— Тренер громко кричала на ребятишек, повышала голос. Самое главное, когда мы вышли, такие крики раздавались, что мне было не по себе, — рассказала Алеся.



По словам женщины, раньше в другом бассейне на дочь голос не повышали. Другие родители, чьи дети тоже ходят в «Арку», рассказали, что тренер якобы работает недавно.

