Самолет S7 не смог приземлиться в Толмачево с первого раза — на посадочной полосе была собака

Самолет из Владивостока не смог сразу приземлиться в Толмачево из-за собаки. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе аэропорта.
Как сообщили в телеграм-канале Aviaincident, самолет S7 летел из Владивостока в Новосибирск 11 октября. Борт не смог приземлиться в аэропорту Толмачево из-за того, что на взлетно-посадочной полосе появилась собака.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Толмачево, там подтвердили информацию:
— Зафиксирован уход на второй круг по команде диспетчера из-за животного на перроне.
Также журналист направила запрос в авиакомпанию S7.
В начале октября новосибирцы заметили, что самолеты, которые заходят на посадку в аэропорт Толмачево, стали садиться по новой траектории. Теперь самолеты пролетают над центром города.