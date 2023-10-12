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Самолет S7 не смог приземлиться в Толмачево с первого раза — на посадочной полосе была собака

Борт летел из Владивостока

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Инцидент произошел 11 октября

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Самолет из Владивостока не смог сразу приземлиться в Толмачево из-за собаки. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщили в телеграм-канале Aviaincident, самолет S7 летел из Владивостока в Новосибирск 11 октября. Борт не смог приземлиться в аэропорту Толмачево из-за того, что на взлетно-посадочной полосе появилась собака.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Толмачево, там подтвердили информацию:

— Зафиксирован уход на второй круг по команде диспетчера из-за животного на перроне.

В сервисе Flightradar отразилось, как самолет ушел на второй круг

В сервисе Flightradar отразилось, как самолет ушел на второй круг

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Также журналист направила запрос в авиакомпанию S7.

В начале октября новосибирцы заметили, что самолеты, которые заходят на посадку в аэропорт Толмачево, стали садиться по новой траектории. Теперь самолеты пролетают над центром города.

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СамолетАвиакомпания S7ТолмачевоБортСобака
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