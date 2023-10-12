Самолет S7 не смог приземлиться в Толмачево с первого раза — на посадочной полосе была собака

Самолет из Владивостока не смог сразу приземлиться в Толмачево из-за собаки. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщили в телеграм-канале Aviaincident, самолет S7 летел из Владивостока в Новосибирск 11 октября. Борт не смог приземлиться в аэропорту Толмачево из-за того, что на взлетно-посадочной полосе появилась собака.