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Бетономешалка застряла под эстакадой на левом берегу Новосибирска — на дороге образовалась пробка

Инцидент произошел напротив ТРЦ МЕГА

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Очевидцы сняли ДТП на видео

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В Новосибирске вечером 2 октября под эстакадой в Кировском районе застряла бетономешалка и заблокировала движение для автомобилей. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54», инцидент произошел напротив ТРЦ МЕГА.

— Автобетоносмеситель немного не прошел под эстакадой МЕГИ, — говорится в посте.

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Видео: «АСТ-54»

Судя по карте 2ГИС, на месте, где произошло ДТП, образовался затор. Сервис оценивает ситуацию на дорогах в 4 балла.

Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.

Ранее фура застряла под железнодорожным мостом. Инцидент произошел на Красном проспекте.

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