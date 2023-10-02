Бетономешалка застряла под эстакадой на левом берегу Новосибирска — на дороге образовалась пробка

В Новосибирске вечером 2 октября под эстакадой в Кировском районе застряла бетономешалка и заблокировала движение для автомобилей. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «
— Автобетоносмеситель немного не прошел под эстакадой МЕГИ, — говорится в посте.
Судя по карте 2ГИС, на месте, где произошло ДТП, образовался затор. Сервис оценивает ситуацию на дорогах в
Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.
Ранее фура застряла под железнодорожным мостом. Инцидент произошел на Красном проспекте.