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Фура застряла под железнодорожным мостом в центре Новосибирска — на дороге образовалась пробка

Инцидент произошел на Красном проспекте

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Очевидцы сняли ДТП на фото

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В Новосибирске вечером 27 сентября под железнодорожным мостом застряла фура и заблокировала движение для автомобилей. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54», инцидент произошел в Центральном районе города.

— На Красном проспекте под железнодорожным мостом застряла фура, заблокировав полосу для движения, — говорится в посте.

Судя по карте 2ГИС, на месте, где произошло ДТП, образовался многокилометровый затор. Сервис оценивает ситуацию на дорогах в 6 баллов.

Пробки на дорогах достигают 6 баллов

Пробки на дорогах достигают 6 баллов

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Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.

Ранее Infiniti залетел на металлический бордюр и повис на подъеме надземного перехода на Советском шоссе. ДТП произошло в районе остановки «Поселок Элитный».

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