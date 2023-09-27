Фура застряла под железнодорожным мостом в центре Новосибирска — на дороге образовалась пробка

В Новосибирске вечером 27 сентября под железнодорожным мостом застряла фура и заблокировала движение для автомобилей. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54», инцидент произошел в Центральном районе города.
— На Красном проспекте под железнодорожным мостом застряла фура, заблокировав полосу для движения, — говорится в посте.
Судя по карте 2ГИС, на месте, где произошло ДТП, образовался многокилометровый затор. Сервис оценивает ситуацию на дорогах в 6 баллов.
Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.
Ранее Infiniti залетел на металлический бордюр и повис на подъеме надземного перехода на Советском шоссе. ДТП произошло в районе остановки «Поселок Элитный».