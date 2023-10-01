«Перелом ноги»: двое подростков избили женщину в Новосибирской области — дело взял на контроль Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об избиении женщины в Новосибирской области. По информации группы «Приемная председателя СК России» во «ВКонтакте», в адрес главы ведомства поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств произошедшего.
Инцидент произошел в январе этого года в Карасуке. В сообщении указано, что двое несовершеннолетних 14 и 17 лет бросали в окно 50-летней женщине осколки льда, из-за чего она решила выйти на улицу, чтобы сделать им замечание.
— Когда она вышла на улицу и сделала им замечание, подростки избили ее, причинив перелом ноги. До настоящего времени виновные к ответственности не привлечены, — указано в сообщении.
Уточняется, что в СУ СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя новосибирских следователей доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения председателя СК России поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
1 октября в соцсетях Новосибирска заявили, что ночью у отеля группа неизвестных напала на супругов-постояльцев и разбила стёкла автомобилю. В полиции начали проверку.