Из-за угла вышла толпа: сибирячка заявила, что ее друга избили возле отеля - парень отключился на 10 минут

В ночь на 1 октября у отеля «ДК» на улице Выборной в Новосибирске группа неизвестных напала на супругов-постояльцев и разбила стекла припаркованному автомобилю без номеров. О произошедшем заявила подписчица паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте» Амелия Стольникова. По ее словам сняла номер в отеле той ночью, к «ДК» девушку привез ее друг Александр со своей женой.
Девушка и ее друзья стояли на парковке, в тот момент, когда из-за угла вышла толпа людей.
- Они подошли к другому автомобилю, стоявшему на парковке и разбили лобовое стекло, зеркала бокового вида. Затем подошли к нам и сказали уезжать. Александр и его супруга даже не успели сесть в машину, как к нам подошёл один из молодых людей той компании и нанёс удар Александру, он провел 8–10 минут без сознания, — пишет Стольникова.
По ее словам, нападавшие тоже проживали в «ДК». В отеле отказались обсуждать ночные события с НГС.
Амелия Сотникова заявила, что на место приезжал наряд полицейских, но задержанийй не было. В пресс-службе областного главка полиции сообщили НГС, что уточняют информацию по инциденту у «ДК». На сообщение журналиста НГС Сотникова не ответила.
Ранее НГС рассказал, как пьяная компания погналась за новосибирцем — он начал стрельбу и выбил нападавшему глаз. За это сибиряк получил 6 лет колонии.