Из-за угла вышла толпа: сибирячка заявила, что ее друга избили возле отеля - парень отключился на 10 минут

В ночь на 1 октября у отеля «ДК» на улице Выборной в Новосибирске группа неизвестных напала на супругов-постояльцев и разбила стекла припаркованному автомобилю без номеров. О произошедшем заявила подписчица паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте» Амелия Стольникова. По ее словам сняла номер в отеле той ночью, к «ДК» девушку привез ее друг Александр со своей женой.

