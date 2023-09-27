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Убийство фельдшера в ИштанеЭксклюзив

Жители села Иштан, где убили фельдшера, написали краской слово «убийца» на воротах дома обвиняемого

Сейчас на месте работают корреспонденты НГС

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Фельдшер жила по соседству с Фаридом, который дал признательные показания

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В Томской области жители села Иштан, где убили фельдшера, сделали надпись на воротах дома подозреваемого в преступлении. Надпись заметили корреспонденты НГС, которые работают на месте событий.

На фотографии изображен дом Фарида, с которым фельдшер Ольга Земляницкая жила по соседству.

— Фельдшер в тот день приехала по вызову для оказания медицинской помощи знакомому подозреваемого. Со слов подозреваемого, он подверг избиению женщину из-за возникшей между ними ссоры, — сообщали ранее следователи.

Тело Ольги Земляницкой нашли вечером 25 сентября в лесу недалеко от села Иштан. По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя, он на допросе дал признательные показания. Как рассказала НГС знакомая погибшей, очевидцы заметили, как тело фельдшера везли в мусорную кучу. Женщину искали всей деревней после того, как с ней не смогли связаться из районной больницы. Начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров выразил соболезнования в связи с гибелью фельдшера села Иштан Кривошеинского района Ольги Земляницкой.

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УбийствоФельдшерТомская область
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