Жители села Иштан, где убили фельдшера, написали краской слово «убийца» на воротах дома обвиняемого

В Томской области жители села Иштан, где убили фельдшера, сделали надпись на воротах дома подозреваемого в преступлении. Надпись заметили корреспонденты НГС, которые работают на месте событий.
На фотографии изображен дом Фарида, с которым фельдшер Ольга Земляницкая жила по соседству.
— Фельдшер в тот день приехала по вызову для оказания медицинской помощи знакомому подозреваемого. Со слов подозреваемого, он подверг избиению женщину из-за возникшей между ними ссоры, — сообщали ранее следователи.
Тело Ольги Земляницкой нашли вечером 25 сентября в лесу недалеко от села Иштан. По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя, он на допросе дал признательные показания. Как рассказала НГС знакомая погибшей, очевидцы заметили, как тело фельдшера везли в мусорную кучу. Женщину искали всей деревней после того, как с ней не смогли связаться из районной больницы. Начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров выразил соболезнования в связи с гибелью фельдшера села Иштан Кривошеинского района Ольги Земляницкой.