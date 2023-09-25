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«Упала с высоты на пристройку дома»: в Новосибирске нашли тело 22-летней девушки

Трагедия произошла в Горском микрорайоне

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Тело нашли ночью в Горском микрорайоне

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В Ленинском районе Новосибирска нашли тело 22-летней девушки. Как сообщили спасатели МАСС, она упала с высоты. Инцидент произошел ночью с 24 сентября на 25 сентября.

— Девушка упала с высоты на пристройку дома. Тело девушки транспортировано с пристройки, передано следственному комитету, — сообщили в МАСС.

В пресс-службе Следственного комитета по Ленинскому району рассказали НГС, что проводится уголовно-процессуальная проверка после обнаружения тела девушки на придомовой территории. Следователи провели осмотр места происшествия, сейчас специалисты изучают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Недавно в Дзержинском районе на улице Авиационной нашли труп 20-летнего юноши.

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ТелоМАСССпасателиСледственный комитетСК
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