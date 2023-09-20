Новосибирцам предложили установить на смартфоны связь со спецслужбами - где скачать программу

Новосибирцы получили рассылку от «Госуслуг» с призывом помочь в борьбе с беспилотниками. В письме предлагается установить приложение «Радар».
— Вы можете помочь избежать последствий возможных атак, — говорится в письме.
Приложение «Радар» представил общероссийский «Народный фронт» в середине августа. Как говорится на сайте, оно позволяет сообщить об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах и деятельности диверсионно-разведывательной группы.
Информация передается спецслужбам. Скачать приложение можно в Google Play и RuStore.
В середине июня новосибирцам пришла рассылка от «Госуслуг» с предложением установить новое приложение «Госуслуги.Дом».