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Новосибирцам предложили установить на смартфоны связь со спецслужбами - где скачать программу

Горожане получают письма от «Госуслуг», которые рассказывают о приложении «Радар»

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Горожанам предлагают установить специальное приложение

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Новосибирцы получили рассылку от «Госуслуг» с призывом помочь в борьбе с беспилотниками. В письме предлагается установить приложение «Радар».

— Вы можете помочь избежать последствий возможных атак, — говорится в письме.

Письма начали приходить новосибирцам

Письма начали приходить новосибирцам

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Приложение «Радар» представил общероссийский «Народный фронт» в середине августа. Как говорится на сайте, оно позволяет сообщить об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах и деятельности диверсионно-разведывательной группы.

Информация передается спецслужбам. Скачать приложение можно в Google Play и RuStore.

В середине июня новосибирцам пришла рассылка от «Госуслуг» с предложением установить новое приложение «Госуслуги.Дом».

БеспилотникГосуслугиРассылкаАтака беспилотника
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