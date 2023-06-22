«Можно жаловаться на всё»: новосибирцам пришла рассылка с предложением установить «Госуслуги.Дом» — зачем нужно приложение

Новосибирцам пришла рассылка от Госуслуг в предложением установить новое приложение «Госуслуги.Дом». В письме говорится, что в регионе оно работает в пилотном режиме. Читатель НГС ознакомился с тем, что предлагает приложение.
— Новое приложение сообщается с аккаунтом на Госуслугах, можно пожаловаться на ЖКХ, подать на поверку счетчиков, посмотреть какие платежи делал, ранее какие показатели подавал. Прикольная штука. Можно все посмотреть, жаловаться на всё, — отметил читатель НГС Дмитрий
Минцифры России сообщило, что к приложению в стране уже подключились 100 тысяч человек. Пилотное тестирование проводится с прошлого года.
— Приложение работает на базе государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). Минстрой России при содействии Минцифры России обеспечивает развитие цифрового решения, — отметили в пресс-службе министерства. — Для каждой темы заявки предусмотрен индивидуальный срок ответа согласно требованиям законодательства — от 1 до 30 дней. В среднем на обработку одной заявки управляющим организациям нужно 5 дней.
В Минцифре России отмечают, что приложение должно заработать по всей стране до конца этого года.
Среди основных целей приложения — помощь жителям многоквартирных домов в решении вопросов ЖКХ с УК.
— Одна из основных функций — передавать показания всех приборов учёта в одном приложении. Кроме того, в мобильном приложении собственники могут просматривать и оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, изучать сроки проведения капитального ремонта и перечень работ, результаты прошедших общедомовых собраний собственников, — перечислили в Минцифре России.
В апреле Минцифры по просьбе президента подготовило проект указа, получившего ранее название «О цифровом паспорте». Официально документ озаглавлен «О предъявлении документов с использованием информационных технологий». Разбираемся, заменят ли «Госуслуги» паспорт.