«Госуслуги» заменят паспорт: изучаем проект указа президента

Минцифры по просьбе президента подготовило проект указа, получившего ранее название «О цифровом паспорте». Официально документ озаглавлен «О предъявлении документов с использованием информационных технологий». Соответствующее поручение Владимир Путин дал по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось в феврале. Он попросил определить случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина Российской Федерации, полученного с использованием мобильного приложения «Госуслуг».
Согласно проекту указа, опубликованному на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предъявление удостоверяющих личность документов с помощью приложения «Госуслуги» будет приравниваться к предъявлению обычного паспорта, но только в случаях, установленных правительством. Они будут определены в течение 90 дней со дня вступления указа в силу.
В документе говорится, что использование мобильного приложения для предъявления сведений будет добровольным. То есть в текущей редакции документ не обязывает всех и каждого носить с собой смартфон с «Госуслугами». Как сообщается на портале, сейчас проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта указа.
Идею «цифрового паспорта» озвучил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании в феврале. Он рассказал о технологии, которая «позволит в 80% случаев использовать смартфон вместо оригинала паспорта», и попросил выпустить указ, который определит возможные случаи использования цифрового удостоверения личности. Путин это идею поддержал.
Еще в 2013 году правительство утвердило концепцию введения в России электронного паспорта в виде пластиковой карты, позже власти представили новую концепцию цифрового паспорта — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. Изначально новые паспорта планировали выдавать с 1 декабря 2021 года в Москве, в 2022 году пилотными регионами выбрали также Московскую область и Республику Татарстан, но после начала спецоперации на Украине и западных санкций проект был заморожен.