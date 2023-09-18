freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 96.63
eur 103.04
Тема дняОбщественники добиваются отмены трибьюта Rammstein
Все новости
Все новости

Тело пропавшей сибирячки нашли в селе в Новосибирской области — ее искали неделю

Оксану Обухову искали в районе села Савкино местные жители

1 027

Оксана Обухова ушла из дома 13 сентября

Поделиться

В селе Савкино Баганского района прекратили недельные поиски пропавшей Оксаны Обуховой. Об обнаружении ее тела НГС рассказали в СК Новосибирской области.

— Следственными органами СКР проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела 41-летней женщины в одном из сел Баганского района. Следователи провели осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в следственном комитете.

Фотографии потерявшейся женщины распространялись в местных пабликах и мессенджерах. В газете «Степная Нива» сообщалось, что в последний раз Оксану видели 13 сентября: она была одета в домашний халат. В сообществах крупных новосибирских поисковых отрядов информации об Обуховой найти не удалось. Известно, что у погибшей осталась взрослая дочь.

20 лет назад в новосибирском поселке бесследно пропала девушка, мы вспомнили историю поисков и боли одной семьи.

По теме

Поиск человекаНашли тело женщиныПоисковые работы
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter