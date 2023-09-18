Тело пропавшей сибирячки нашли в селе в Новосибирской области — ее искали неделю

В селе Савкино Баганского района прекратили недельные поиски пропавшей Оксаны Обуховой. Об обнаружении ее тела НГС рассказали в СК Новосибирской области.
— Следственными органами СКР проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела 41-летней женщины в одном из сел Баганского района. Следователи провели осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в следственном комитете.
Фотографии потерявшейся женщины распространялись в местных пабликах и мессенджерах. В газете «Степная Нива» сообщалось, что в последний раз Оксану видели 13 сентября: она была одета в домашний халат. В сообществах крупных новосибирских поисковых отрядов информации об Обуховой найти не удалось. Известно, что у погибшей осталась взрослая дочь.
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