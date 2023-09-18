Газовый баллон взорвался на крыше завода в Бердске — рабочий в тяжелом состоянии

На крыше завода в Бердске из-за взрыва газового баллона пострадал рабочий. Об этом стало известно сегодня, 18 сентября, во время оперативного совещания при губернаторе НСО.
— Разгерметизация газового баллона при проведении огневых работ на кровле электро-механического завода в Бердске. Пострадал один человек, в тяжелом состоянии госпитализирован, — сообщил Евгений Лебедев, первый заместитель начальника ГУ МЧС по Новосибирской области.
В пресс-службе ведомства уточнили, что происшествие случилось 16 сентября, около 15:00 и силы и средства МЧС для ликвидации последствий не привлекались.
Редакция НГС отправила официальный запрос на завод с просьбой сообщить детали происшествия.
При взрыве газа и последующем обрушении частного дома. На улице Ульяновской в Барабинске 16 сентября пострадали двое мужчин.