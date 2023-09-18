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В Ленинском районе Новосибирска ребенку зажало ногу автоматическими воротами

Школьника передали сотрудникам скорой помощи

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В Ленинском районе Новосибирска вчера, 17 сентября, десятилетнему ребенку зажало ногу уличными автоматическими воротами. Инцидент произошел на улице Котовского в районе трех часов дня. На место вызвали спасателей МАСС.

— Спасатели МАСС при помощи ГАСИ деблокировали ногу ребенка и передали его родителям и бригаде врачей скорой помощи. Во время работ спасателей МАСС ребенок держался мужественно, вёл себя спокойно и выполнял все рекомендации спасателей. Родители ребенка всё время были рядом, как могли поддерживали своего сына, не суетились и не создавали проблем спасателям ненужными действиями, — рассказали в пресс-службе МАСС.

На всю спасательную операцию у сотрудников МАСС ушло меньше получаса.

На прошедших выходных восьмилетний мальчик выпал из окна восьмого этажа. Ребенок стоял за ограждением и пытался залезть обратно на балкон.

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