В Ленинском районе Новосибирска ребенку зажало ногу автоматическими воротами

— Спасатели МАСС при помощи ГАСИ деблокировали ногу ребенка и передали его родителям и бригаде врачей скорой помощи. Во время работ спасателей МАСС ребенок держался мужественно, вёл себя спокойно и выполнял все рекомендации спасателей. Родители ребенка всё время были рядом, как могли поддерживали своего сына, не суетились и не создавали проблем спасателям ненужными действиями, — рассказали в пресс-службе МАСС.

