В Ленинском районе Новосибирска ребенку зажало ногу автоматическими воротами

В Ленинском районе Новосибирска вчера, 17 сентября, десятилетнему ребенку зажало ногу уличными автоматическими воротами. Инцидент произошел на улице Котовского в районе трех часов дня. На место вызвали спасателей МАСС.
— Спасатели МАСС при помощи ГАСИ деблокировали ногу ребенка и передали его родителям и бригаде врачей скорой помощи. Во время работ спасателей МАСС ребенок держался мужественно, вёл себя спокойно и выполнял все рекомендации спасателей. Родители ребенка всё время были рядом, как могли поддерживали своего сына, не суетились и не создавали проблем спасателям ненужными действиями, — рассказали в пресс-службе МАСС.
На всю спасательную операцию у сотрудников МАСС ушло меньше получаса.
На прошедших выходных восьмилетний мальчик выпал из окна восьмого этажа. Ребенок стоял за ограждением и пытался залезть обратно на балкон.