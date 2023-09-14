Грелись собакой, питались брусникой: как выжили сибиряки, заблудившиеся в северном лесу. Один из них успел стать папой

По их словам, они решили пройти вглубь леса, взяв с собой только ведра для сбора ягод, рассказывают в полиции. Увлекшись, они поднялись на горку, а назад выйти уже не смогли.



Все дни мужчины питались ягодами и согревались собакой Эльзой. Они стерли во время хождений кожу в кровь. Позавчера они наткнулись на импровизированную палатку, сделанную из укрывного материала. Там была банка сгущенки и топор. Нарубив лапника для тепла и поев бруснику со сгущенкой, потерявшиеся решили заночевать и ждать помощи в палатке.