Грелись собакой, питались брусникой: как выжили сибиряки, заблудившиеся в северном лесу. Один из них успел стать папой

Потерявшиеся в Северо-Енисейском районе двое мужчин рассказали, как они жили почти неделю жили в лесу, пока их искали, сообщает NGS24.RU.
По их словам, они решили пройти вглубь леса, взяв с собой только ведра для сбора ягод, рассказывают в полиции. Увлекшись, они поднялись на горку, а назад выйти уже не смогли.
Все дни мужчины питались ягодами и согревались собакой Эльзой. Они стерли во время хождений кожу в кровь. Позавчера они наткнулись на импровизированную палатку, сделанную из укрывного материала. Там была банка сгущенки и топор. Нарубив лапника для тепла и поев бруснику со сгущенкой, потерявшиеся решили заночевать и ждать помощи в палатке.
Как раз в это время в их сторону уже шла поисковая группа, которая распугивала диких животных выстрелами. Мужчин нашли в 15 километрах от оставленного ими автомобиля. Первым ягодников увидел старший участковый уполномоченный из полиции Северо-Енисейска.
Как уточняют в полиции, у младшего из найденных мужчин в тот же день родилась дочка. Молодой папа узнал об этом по спутниковому телефону, который ему сразу вручили для звонка жене. Девочку назвали Валерия.
Ранее НГС рассказывал, как в конце августа в Новосибирске в лесу заблудилась женщина, которая ушла за грибами.