«Ушла за грибами, но из леса не вернулась»: женщина пропала в Новосибирской области

В Новосибирской области в СНТ Чистые пруды-2 пропала 68-летняя Тамара Азурова. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение женщины неизвестно с 31 августа.
— 31 августа этого года, ушла в лес за грибами и не вернулась домой, — сообщили НГС в «ЛизаАлерт».
Приметы Тамары: рост — 164 сантиметра, худощавого телосложения. Волосы темно-русые, карие глаза. В день пропажи была одета в синюю ветровку без рукавов, темно-синие брюки, темно-синие короткие сапоги и серый вязаный берет.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 7000–54–52 или по номеру 112.
Ранее в Новосибирске нашли живой пропавшую 12-летнюю девочку, которую искали неделю. Ребенок исчез 31 июля.