Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признал вину в хищении 900 миллионов рублей

Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь признал свою вину в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро. Его обвиняют в хищении более 900 миллионов рублей, выделенных организации, которая проектировала метро в Красноярске. Сама компания при этом была аффилирована с Митволем. Уголовное дело, которое возбудили в мае 2022 года, рассматривают в особом порядке в Железнодорожном суде Красноярска.
По данным следствия, в сентябре 2019 года красноярское Краевое транспортное управление заключило контракт с АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ») на инженерные изыскания в рамках строительства новых станций красноярского метро. Олег Митволь с 2018 года является председателем совета директоров «Красноярского ТИСИЗа». По данным следствия, «Красноярский ТИСИЗ» выполнил лишь часть работ. За свою работу организация получила оплату в полном размере — 954 млн рублей.
Экс-замруководителя Росприроднадзора задержали во Внуково 8 июня при попытке улететь в Дубай. Его перевезли в Красноярск и арестовали на месяц. Митволя задерживали сотрудники ФСБ, из Внуково его сопроводили в Красноярск, где суд отправил подозреваемого под арест на один месяц.
Мы рассказывали, кто такой Олег Митволь и как он связан с красноярской подземкой. Наши коллеги из NGS24.RU следят за ходом судебного заседания в режиме онлайн.