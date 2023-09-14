freedom
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 95.98
eur 103.11
СрочноДепутат засветил люксовые часы за 1,6 миллиона
Все новости
Все новости

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признал вину в хищении 900 миллионов рублей

Деньги предназначались для проектирования метро в Красноярске

682

Экс-чиновника задержали в июне

Поделиться

Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь признал свою вину в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро. Его обвиняют в хищении более 900 миллионов рублей, выделенных организации, которая проектировала метро в Красноярске. Сама компания при этом была аффилирована с Митволем. Уголовное дело, которое возбудили в мае 2022 года, рассматривают в особом порядке в Железнодорожном суде Красноярска.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Митволь признал свою вину

Видео: Галина Сергиенко / NGS24.RU

По данным следствия, в сентябре 2019 года красноярское Краевое транспортное управление заключило контракт с АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ») на инженерные изыскания в рамках строительства новых станций красноярского метро. Олег Митволь с 2018 года является председателем совета директоров «Красноярского ТИСИЗа». По данным следствия, «Красноярский ТИСИЗ» выполнил лишь часть работ. За свою работу организация получила оплату в полном размере — 954 млн рублей.

Экс-замруководителя Росприроднадзора задержали во Внуково 8 июня при попытке улететь в Дубай. Его перевезли в Красноярск и арестовали на месяц. Митволя задерживали сотрудники ФСБ, из Внуково его сопроводили в Красноярск, где суд отправил подозреваемого под арест на один месяц.

Мы рассказывали, кто такой Олег Митволь и как он связан с красноярской подземкой. Наши коллеги из NGS24.RU следят за ходом судебного заседания в режиме онлайн.

По теме

Олег МитвольКрасноярское метроРосприроднадзорФСБСудМошенничествоПризнал вину
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter