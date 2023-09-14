Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признал вину в хищении 900 миллионов рублей

Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь признал свою вину в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро. Его обвиняют в хищении более 900 миллионов рублей, выделенных организации, которая проектировала метро в Красноярске. Сама компания при этом была аффилирована с Митволем. Уголовное дело, которое возбудили в мае 2022 года, рассматривают в особом порядке в Железнодорожном суде Красноярска.

