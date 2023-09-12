«Ё-мое, конечно, все начали волноваться»: пассажир — о севшем в поле самолете и действиях экипажа

Сергей Хвостовцев, пассажир самолета «Уральских авиалиний», который 12 сентября приземлился в поле в Новосибирской области, поблагодарил экипаж. Мужчина заявил в беседе с корреспондентом НГС, что все, кто был на борту, «держались, как один». Рассказ пассажира вы можете послушать в коротком видео.
— Хочу поделиться впечатлениями насчет пилотов. Пилоты проявили высший пилотаж, честно. На самом деле это всё было как… Всем огромное спасибо, включая пилотов, стюардесс, стюардов. Соответственно, все как один держались очень героически.
— Вы один летели? С семьей?
— Я один летел, слава богу. Но были и беременные, и очень много было детей. Соответственно, всегда, когда происходит некий такой казус, который происходит непредвиденно, все держатся как один. Всем огромное спасибо. Хочу сказать: если будут какие-то моменты по поводу пилотов, можете обращаться именно ко всем пассажирам, они скажут как один: «Они не виноваты». Честно.
— Вы в какой-то момент начали волноваться?
— Конечно, вы чё, ребята? Ё-мое. Конечно, все начали волноваться. Все перебороли свой страх, и как нам диктовали наши любимые стюарды и стюардессы, делали одну команду, двери и всё остальное. Спасибо, до связи.
Самолет экстренно приземлился около 10:00 в Убинском районе. По предварительной информации причиной стали проблемы с гидравликой и нехватка топлива. Все, что известно о происшествии, можно прочитать в онлайн-трансляции.