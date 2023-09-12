«Экипаж обязан прекратить полёт»: авиаэксперт — о причинах аварийной посадки самолёта в поле Новосибирской области

Нехватка топлива на борту самолёта «Уральских авиалиний», севшего в поле Новосибирской области, это более важное обстоятельство, чем отказ гидросистемы, заявил корреспонденту НГС бывший командир воздушного судна, эксперт по безопасности полётов Александр Романов. Ранее о предварительных причинах посадки судна сообщил источник НГС.
— У самолёта Airbus 320 есть три независимые друг от друга гидросистемы, поэтому отказ одной из них не влечет каких-то серьезных последствий, на органы управления самолетом не влияет, — подчеркнул специалист.
При этом, по словам Романова, экипаж обязан прекратить полёт для выяснения причин неисправности, поскольку «она может стать причиной более серьезной неполадки с более серьезными последствиями». Он подчеркнул, что обычно такие ситуации разбираются внутри авиакомпании без публичной огласки.
Более пристальное внимание авиаэксперт обратил на информацию о том, что перед аварийной посадкой экипаж подавал сигнал тревоги о нехватке топлива.
— Нехватка топлива — это серьезно. С этим уже будут тщательно разбираться. Топливо рассчитывается на полет до основного аэродрома и, в случае непредвиденных обстоятельств, на полёт не менее чем на час до запасного аэродрома. Плюс ещё полчаса закладывают на то, чтобы сделать несколько заходов, — пояснил Романов.
Утром 12 сентября авиалайнер Airbus А320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс «Сочи — Омск», совершил аварийную посадку в поле у села Каменка Убинского района Новосибирской области. На борту самолёта было 167 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа. По предварительным данным, решение об аварийной посадке было принято из-за технической неисправности — отказа гидросистемы. Перед приземлением экипаж подавал сигнал тревоги о нехватке топлива.
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