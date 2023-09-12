«Экипаж обязан прекратить полёт»: авиаэксперт — о причинах аварийной посадки самолёта в поле Новосибирской области

При этом, по словам Романова, экипаж обязан прекратить полёт для выяснения причин неисправности, поскольку «она может стать причиной более серьезной неполадки с более серьезными последствиями». Он подчеркнул, что обычно такие ситуации разбираются внутри авиакомпании без публичной огласки.



Более пристальное внимание авиаэксперт обратил на информацию о том, что перед аварийной посадкой экипаж подавал сигнал тревоги о нехватке топлива.

