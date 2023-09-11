Land Cruiser, Mazda и BMW столкнулись на перекрестке улицы Бориса Богаткова — на место приехали пожарные

Три иномарки столкнулись на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Толстого в Октябрьском районе Новосибирска.
— Столкнулись три машины, Land Cruiser, Mazda и BMW, — рассказал читатель НГС. — Вроде бы никто не пострадал.
На месте очевидцы заметили пожарных, но работать сотрудникам МЧС, по данным ведомства, не пришлось: опасности, что машины загорятся, не было.
В новосибирском отделе пропаганды ГИБДД журналистам НГС ответили, что помощь медиков не понадобилась ни одному из участников ДТП:
— В аварии никто не пострадал, ДТП оформляется с материальным ущербом, — сообщили в ведомстве.
Ранее мы писали о серьезной аварии в Искитиме. Последствия жесткого ДТП попали на видео.