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Land Cruiser, Mazda и BMW столкнулись на перекрестке улицы Бориса Богаткова — на место приехали пожарные

В причинах аварии разбирается автоинспекторы

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Авария произошла сегодня около 14:30

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Три иномарки столкнулись на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Толстого в Октябрьском районе Новосибирска.

— Столкнулись три машины, Land Cruiser, Mazda и BMW, — рассказал читатель НГС. — Вроде бы никто не пострадал.

На месте очевидцы заметили пожарных, но работать сотрудникам МЧС, по данным ведомства, не пришлось: опасности, что машины загорятся, не было.

В новосибирском отделе пропаганды ГИБДД журналистам НГС ответили, что помощь медиков не понадобилась ни одному из участников ДТП:

— В аварии никто не пострадал, ДТП оформляется с материальным ущербом, — сообщили в ведомстве.

Ранее мы писали о серьезной аварии в Искитиме. Последствия жесткого ДТП попали на видео.

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