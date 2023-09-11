Двери и капот всмятку: обломки машины разбросало по трассе в Искитиме — очевидцы говорят о трех пострадавших

Утром 11 сентября на улице у Юбилейной в Искитиме произошло жесткое ДТП, в результате которого у автомобиля помялись капот и дверца, а также было выбито лобовое стекло.
Видео аварии прислал очевидец НГС.
В ролике с места аварии видно, что вокруг смятой машины разбросаны многочисленные обломки. По информации очевидца, в результате происшествия пострадали три человека, их госпитализировали.
На место приехали сотрудники Госавтоинспекции. НГС обратился за комментарием в ГИБДД.
В воскресенье 10 сентября автомобиль разбился в тоннеле возле Димитровского моста. НГС опубликовал фото последствий аварии.