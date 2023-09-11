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Двери и капот всмятку: обломки машины разбросало по трассе в Искитиме — очевидцы говорят о трех пострадавших

Последствия аварии попали на видео

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Жесткое ДТП с автомобилем произошло в Искитиме утром 11 сентября

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Утром 11 сентября на улице у Юбилейной в Искитиме произошло жесткое ДТП, в результате которого у автомобиля помялись капот и дверца, а также было выбито лобовое стекло.

Видео аварии прислал очевидец НГС.

В ролике с места аварии видно, что вокруг смятой машины разбросаны многочисленные обломки. По информации очевидца, в результате происшествия пострадали три человека, их госпитализировали.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Автомобиль помялся в результате утренней аварии в Искитиме

Видео: Читатель НГС

На место приехали сотрудники Госавтоинспекции. НГС обратился за комментарием в ГИБДД.

В воскресенье 10 сентября автомобиль разбился в тоннеле возле Димитровского моста. НГС опубликовал фото последствий аварии.

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