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Тема дняДвое мужчин подрались в троллейбусе
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«Матами сказал ему замолчать»: двое мужчин подрались в новосибирском троллейбусе № 7 — их разнял пассажир

Инцидент произошел вечером

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Драка между двумя пассажирами произошла в троллейбусе №7

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В Новосибирске вечером 10 сентября двое мужчин подрались в троллейбусе №7. Об этом сообщил Telegram-канал «Новосибирский паблик».

Инцидент произошел в районе остановки «Метро Спортивная» примерно в 21:00–21:20. Один из участников якобы пытался урегулировать конфликт, рассказал НГС очевидец драки:

— Мужчина в кепке матами сказал ему, чтобы он замолчал.

В ролике видно, что мужчина в кепке наносит удар парню в белой рубашке, а тот в ответ бьет его. Их разнял другой пассажир, но парень в рубашке продолжил оскорблять своего оппонента. Чем закончился, конфликт, неизвестно.

НГС обратился за комментарием в ГУ МВД. Там пообещали уточнить информацию об инциденте. Также мы позвонили в филиал №3 МКП «Горэлектротранспорт», там дали номер телефона ответственного специалиста, который мог бы прокомментировать ситуацию, но с ним на момент публикации нам связаться не удалось.

На прошедших выходных новосибирец избил двух мужчин на площади Калинина. Этот инцидент также попал на видео.

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НовосибирскНовостиДракаТроллейбус
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