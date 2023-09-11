«Матами сказал ему замолчать»: двое мужчин подрались в новосибирском троллейбусе № 7 — их разнял пассажир

В Новосибирске вечером 10 сентября двое мужчин подрались в троллейбусе №7. Об этом сообщил Telegram-канал «Новосибирский паблик».
Инцидент произошел в районе остановки «Метро Спортивная» примерно в 21:00–21:20. Один из участников якобы пытался урегулировать конфликт, рассказал НГС очевидец драки:
— Мужчина в кепке матами сказал ему, чтобы он замолчал.
В ролике видно, что мужчина в кепке наносит удар парню в белой рубашке, а тот в ответ бьет его. Их разнял другой пассажир, но парень в рубашке продолжил оскорблять своего оппонента. Чем закончился, конфликт, неизвестно.
НГС обратился за комментарием в ГУ МВД. Там пообещали уточнить информацию об инциденте. Также мы позвонили в филиал №3 МКП «Горэлектротранспорт», там дали номер телефона ответственного специалиста, который мог бы прокомментировать ситуацию, но с ним на момент публикации нам связаться не удалось.
На прошедших выходных новосибирец избил двух мужчин на площади Калинина. Этот инцидент также попал на видео.