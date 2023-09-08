Банк позвонил новосибирцу 53 раза за день: компания требовал долг, а теперь сама заплатит полмиллиона

Крупный банк более 50 раз за день позвонил жителю Новосибирска, чтобы напомнить о долгах по кредиту. Мужчина пожаловался приставам, банк наказали за назойливость. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.
Как сообщили приставы, сибиряку и его семье (жене, брату, маме) настырно и многократно звонили сотрудники банка и требовали немедленно погасить долг по кредиту. Банк позвонил новосибирцу 53 раза за день, в общей сложности 193 раза в неделю. При этом, по закону, сотрудники могут звонить максимум 2 раза в неделю.
— Просроченная задолженность возникла в январе этого года. Тогда банк начал взаимодействие с должником через телефонные переговоры, текстовые SMS-сообщения, голосовые сообщения, — сообщили в пресс-службе приставов.
Мужчина пожаловался приставам, банк признали виновным в административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ. Организации назначили штраф в размере 500 000 рублей. Банк признал вину и заплатил штраф, ранее компанию также наказывали за подобные звонки в других городах России.
Приставы объяснили, если ваши права нарушили кредиторы, то необходимо об этом сообщить сотрудникам Службы судебных приставов. Подобное заявление можно написать в ГУФССП России через сайт в разделе «Обращения» или отправить его через почтовое отделение по адресу Красный проспект, 86/1.
Недавно НГС рассказывал о том, что у сибиряка удержали деньги с кредитной карты при оформлении. По словам мужчины, он узнал о подобных условиях только когда средства сняли.