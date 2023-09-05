Сибиряк получил карту «Росбанка» и обиделся, что у него сняли комиссию с кредитных денег

Сибиряк заявил, что с его кредитной карты удержали деньги при оформлении. По словам мужчины, в рекламном письме «Росбанка» подобные условия не были прописаны, он узнал о них после того, как деньги были сняты — только после это мужчина полностью прочитал договор.
НГС узнал у банка, почему так произошло, и пообщался с юристом, чтобы узнать законно ли было снятие средств.
Удержали деньги
Как написал мужчина в отзыве на сервисе Flamp, он получил письмо от «Росбанка» с предложением открыть кредитный счет. Ему был обещан беспроцентный период в 120 дней.
— Когда открывают кредитный счет, то удерживают с этого же счета комиссию в 1800 рублей. Эта информация не указана в письмах и предложениях, но прописана мелким шрифтом в договоре, который вам привезет курьер, и за пять минут общения с ним, вы вряд ли успеете это прочитать, — уверяет мужчина.
Сибиряк возмущен тем, что картой он еще не начал пользоваться, а деньги уже списали. По словам мужчины, если долг не закрыть в срок, то после банк начислит проценты и штрафы.
Комиссия — единоразовая
В пресс-службе «Росбанка» объяснили НГС, что за выпуск данной кредитной карты действительно предусмотрена комиссия. Деньги списываются автоматически из кредитного лимита после открытия счета. Все условия указаны в договоре.
— В рассылках клиентам обычно представлена ссылка на мобильное приложение или сайт, где есть вся информация для ознакомления с условиями, — сообщили в банке.
Также в компании отметили, что при оформлении карты в отделении сотрудники банка всегда предупреждают о комиссии и готовы ответить на вопросы. При онлайн-оформлении клиент сам должен ознакомиться с условиями и тарифами.
Если же документы доставляет курьер, именно так получил сибиряк карту, судя по отзыву, то клиент может внимательно изучить их перед подписанием. Также банк раскрывает всю информацию о продукте на сайте.
— Информация о комиссии и обслуживании представлена на странице кредитной карты в разделе «Тарифы». Рекомендуем клиентам внимательно изучать продуктовые условия при формировании заявки на продукт, чтобы принять взвешенное решение, — добавили в компании.
Можно обратиться в суд — мнение юриста
Практикующий юрист Анастасия Павленко считает, что взимание денег со счета незаконно. В этом случае работает закон о защите прав потребителей. По словам эксперта, суды все чаще занимают сторону потребителей.
— Необходимо написать претензию в банк. Если откажут, то финансовому уполномоченному, и только потом обратиться в суд. Можно признать условия о взыскании комиссии ничтожными, так как выдача кредита была обусловлена этими условиями, то есть у потребителя не было права выбора, — отмечает юрист.
Недавно НГС писал о том, что женщина пришла в отделение банка «ВТБ» в Новосибирске, чтобы закрыть карту и прекратить обслуживание. Оказалось, что на нее оформили брокерский счет и ИИС.