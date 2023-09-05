Сибиряк получил карту «Росбанка» и обиделся, что у него сняли комиссию с кредитных денег

НГС узнал у банка, почему так произошло, и пообщался с юристом, чтобы узнать законно ли было снятие средств.

Удержали деньги

Как написал мужчина в отзыве на сервисе Flamp, он получил письмо от «Росбанка» с предложением открыть кредитный счет. Ему был обещан беспроцентный период в 120 дней.