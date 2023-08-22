«Брокерский счет? Таких слов даже не знаю»: сибирячка узнала, что на нее оформлен ИИС, когда пришла закрывать карту в ВТБ

— Пришла сюда, чтобы закрыть все карты и вообще прекратить какое-либо обслуживание банком. В итоге я ничего не закрыла и всё еще являюсь клиентом банка, потому что при открытии карты мне еще какие-то брокерские счета и ИИСы открыли. Я вот такие слова в своем лексиконе использую первый раз. Я не знаю, что это такое, — написала девушка на сайте Flamp.

