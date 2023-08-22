«Брокерский счет? Таких слов даже не знаю»: сибирячка узнала, что на нее оформлен ИИС, когда пришла закрывать карту в ВТБ

Сибирячка заявила, что пришла в отделение банка «ВТБ» в Новосибирске, чтобы закрыть карту и прекратить обслуживание. Выяснилось, что на девушку ранее оформили брокерские счета и ИИС, о которых она, с ее слов, не знала. Ситуацию прокомментировали в ВТБ.
Девушка под ником Anya оставила отзыв о ситуации на сайте Flamp. По ее словам, она обратилась в отделение ВТБ на улице Орджоникидзе 16 августа. В очереди сибирячка провела 25 минут.
— Пришла сюда, чтобы закрыть все карты и вообще прекратить какое-либо обслуживание банком. В итоге я ничего не закрыла и всё еще являюсь клиентом банка, потому что при открытии карты мне еще какие-то брокерские счета и ИИСы открыли. Я вот такие слова в своем лексиконе использую первый раз. Я не знаю, что это такое, — написала девушка на сайте Flamp.
Индивидуальный инвестиционный счет — это брокерский счет, который дает возможность получить налоговый вычет в размере 13% от суммы, зачисленной на ИИС. Согласно федеральному закону «О рынке ценных бумаг», индивидуальный инвестиционный счет — счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг клиента — физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента. Специальный брокерский счет — счет, открываемый брокером в кредитной организации. Брокерский счет, как ИИС позволяет его владельцу покупать и продавать различные ценные бумаги: акции, облигации. Современные возможности позволяют физлицам иметь доступ к брокерским счетам через мобильные приложения и личные кабинеты банков.
По словам сибирячки, на закрытие всех счетов потребуется 10 дней.
НГС обратился в пресс-службу банка «ВТБ» с запросом о том, создаются ли брокерские счета и ИИС автоматически при оформлении карты.
— При заключении договора дистанционного банковского обслуживания у клиентов есть дополнительная возможность открыть брокерский счет и ИИС в рамках одного комплекта документов. Но при этом клиент должен указать это собственноручно, — ответили в пресс-службе.
В банке уточнили, что клиентам не нужно платить за создание и обслуживание брокерского счета и ИИС, по которым не проводили операций.
Ранее НГС писал о новосибирце Михаиле Варвиче. Ему отказали в кредитной карте от ВТБ со ссылкой на его возраст, якобы она выдается лицам от 21 до 69 лет. Мужчина в суде доказал, что действия банка носят дискриминационный характер, и получил право на компенсацию морального вреда.