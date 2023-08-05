Новосибирцу отказали в кредите из-за возраста — он доказал дискриминацию в суде и получил компенсацию

Новосибирцу Михаилу Вырвичу отказали в кредитной карте от ВТБ со ссылкой на его возраст, якобы она выдается лицам от 21 до 69 лет. Мужчина в суде доказал, что действия банка носят дискриминационный характер, и получил право на компенсацию морального вреда. О своем опыте Михаил решил рассказать читателям НГС. Подробнее — в коротком видео.

