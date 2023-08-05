Новосибирцу отказали в кредите из-за возраста — он доказал дискриминацию в суде и получил компенсацию

Новосибирцу Михаилу Вырвичу отказали в кредитной карте от ВТБ со ссылкой на его возраст, якобы она выдается лицам от 21 до 69 лет. Мужчина в суде доказал, что действия банка носят дискриминационный характер, и получил право на компенсацию морального вреда. О своем опыте Михаил решил рассказать читателям НГС. Подробнее — в коротком видео.
— Я пришел в ВТБ в октябре 2022 года сделать вклад. Клерк предложил мне заодно и кредитную карту «Карта возможностей». Когда же дело отошло до оформления, выяснилось, что я слишком стар.
Это было настолько ошеломляющим! Я веду активный образ жизни, меня рано списывать куда-то. Это всё очень обидно, — рассказал НГС Михаил Вырвич.
Мужчина изучил судебную практику и рекомендации Центробанка, которые говорят о том, что отказ в предоставлении кредитных продуктов из-за возраста носит дискриминационный характер и незаконен. С этим согласился и Центральный суд Новосибирска: 21 июня ВТБ обязали выдать Вырвичу карту и выплатить 5000 рублей в качестве компенсации морального вреда.
Решение в силу не вступило и может быть оспорено сторонами. В ВТБ НГС заверили, что ключевым фактором при принятии решения о выдаче кредитного продукта является платежеспособность клиента. Но возраст тоже имеет значение.
— Банки устанавливают определенные требования к возрасту заемщиков, которые могут отличаться в зависимости от вида кредита. Эта практика — общерыночная. Принимая решение о выдаче средств, мы всегда анализируем персональную и финансовую информацию о клиенте и индивидуально оцениваем его платежеспособность, чтобы не допустить его закредитованности. Именно поэтому каждое решение принимается персонально для каждого потребителя, — заявили в ВТБ.
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