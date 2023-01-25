Банки придумали новую схему развода со страховками. Что сделать, чтобы вернуть деньги?

Страхование заемщика при выдаче кредита прибыльно для банков. Если обратиться за этой услугой к сторонней, а не дружественной банку организации, это, как правило, выходит в разы дешевле. Поэтому убедить заемщика застраховать кредит пытаются любыми способами — выгодной процентной ставкой, угрозой невыдачи кредита. По закону, любую страховку можно расторгнуть, однако банки находят способы этому воспрепятствовать. Мы приведем истории клиентов «Альфа-Банка» и Сбербанка, попавших в патовое положение, и разберемся с юристами, можно ли переиграть банк на его собственном поле.
Двойные страховки
Новосибирец Владимир Брагин в декабре 2020 года оформил в мобильном приложении «Альфа-Банка» кредит на
— Мне пояснили, что
Владимиру удалось досрочно погасить обязательства в ноябре 2022 года. Правда, из сообщений робота-помощника «Альфа-Банка» в мобильном приложении выяснилось: для возвращения неиспользованной части страховки нужно, чтобы от нее зависела процентная ставка по кредиту. Разбираясь в этих тонкостях, Владимир обратил внимание: с ним заключены аж два договора со схожим названием и содержанием от «Альфа-Страхование Жизнь». Первый — «Страхование жизни и здоровья + защита от потери работы» стоимостью
— Как мне пояснили, к кредиту имеет отношение только дешевая страховка за 8500. Соответственно, после досрочного погашения мне вернули несколько тысяч только за нее. Страховка подороже оказалась невозвратной, — сетует Брагин.
Зачем дробить страхование рисков заемщика на две страховки? Ответ простой: с
А страховка подороже с кредитом как бы не связана, это просто самостоятельная услуга. Отказаться от нее можно было в период охлаждения: в течение 14 дней с момента заключения договора. Для этого Брагину стоило не слушать сотрудников банка, а внимательно изучить документы и юридические нюансы расторжения подобных договоров.
— Мы предлагаем клиентам самостоятельно выбрать при оформлении кредита, что им будет интереснее: льготная ставка со страховкой либо обычная ставка, но без страховки. Решение о подключении клиент принимает самостоятельно. В страховке — два полиса: базовый и расширенный. Если погашать кредит досрочно, вернуть деньги за неиспользованную часть страховки можно только по базовому полису. Полностью отказаться от страховки можно только в течение 14 дней с момента подключения. После этого срока для отключения нужно обращаться в «АльфаСтрахование» — возврат будет согласно условиям договора, — ответили в «Альфа-Банке» НГС по кейсу Брагина.
Невозвратные страховки
Юрист Павел Якобов с согласия своего клиента, пожелавшего сохранить анонимность, рассказал историю его взаимодействия со Сбербанком. Мужчина в мае 2021 года взял
— Подписав заявление на участие в программе добровольного страхования жизни и здоровья, вы согласились с ее условиями. Возврат денежных средств предусмотрен только в течение
С таким ответом клиент не согласился и подал жалобу финансовому омбудсмену (лицу, которое разрешает спорные ситуации кредитных организаций и их клиентов).
— Подлежащая возврату страховая премия по нашим расчетам составила
Из постановления омбудсмена следует, что «Сбербанк. Страхование. Жизнь» должен выплатить клиенту всего
— Мы с позицией уполномоченного, Сбербанка и его страховой компании принципиально не согласны. Что интересно, наших оппонентов вердикт омбудсмена тоже не устроил, они и эти
В Сбербанке отказались предметно обсуждать ситуацию с клиентом Якубова, сославшись на закон о персональных данных. При этом НГС подтвердили отказ о возврате страховой премии по заявлению мужчины.
Новый тренд страхования
Не так давно банки нашли новый способ не возвращать страховку при расторжении договора страхования или при досрочном погашении кредита, рассказал НГС координатор проекта «За права заемщиков» ОНФ Антон Канунников.
— Если вы сейчас пойдете брать кредит, вам точно так же попытаются всучить договор страхования в довесок, объяснив, что в случае отказа кредит и вовсе не дадут. Но в условиях кредитного договора будет сказано: в случае отказа от страхования процентная ставка по кредиту для потребителя вырастет на 7–8%. Тем самым банки защищают себя от расторжения договора страхования в
Координатор проекта «За права заемщиков» в своей работе уже сталкивался с применением этой уловки рядом крупных банков.
— Это уже применяют как минимум в ВТБ, «Альфа-Банке» и Сбербанке. Банки поняли, что народ научился противодействовать навязанным при кредитовании услугам, и стали применять такой механизм в своих договорах, — говорит Канунников.
Эксперт признаёт: такие действия банков не будут расценены судом или финансовым омбудсменом как незаконные. Именно поэтому крайне важно предметно изучать все документы при оформлении кредита.
— Бывают случаи, когда повышение процентной ставки всё равно выгоднее, чем оплачивать кредит со страховкой. Но выгода возникает только в том случае, если возвращенную страховку не тратить, а направить на частичное досрочное погашение, — пояснил Канунников и привел пример из практики.
Пример из практики: заемщик заключил договор с Газпромбанком. Сумма кредита —
Рекомендации
За 2022 год от жителей Новосибирской области в Банк России поступило около 1300 жалоб на страховые компании, однако большая часть связана с полисами ОСАГО. На обращения, в которых речь идет об остальных страховых продуктах (страхование от несчастных случаев и болезней, от потери работы
— Когда возникает денежный спор между человеком и страховой компанией, в том числе и в связи с возвратом части страховой премии при досрочном погашении кредита, обращения, поступившие к регулятору, передаются финансовому уполномоченному. Его решения обязательны для исполнения наравне с судебными решениями для банков, страховых компаний, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, ломбардов, негосударственных пенсионных фондов. Для человека его услуги бесплатны, — сообщили в СГУ Центробанка в ответе на запрос НГС.
Если решение уполномоченного вас не устроило, вы вправе обратиться в суд. Сразу сделать это, минуя омбудсмена, нельзя: суд не станет рассматривать такое заявление. Исключение — если размер денежного требования превышает
В СГУ Центробанка подтвердили невозможность возврата той части страховой премии, которая идет в качестве вознаграждения банка за посреднические услуги.
— Обратите внимание, что деньги будут возвращаться только из суммы, которую вы уплатили в качестве страховой премии. Агентские, которые может брать банк, если вы покупали страховку через него, в расчет суммы к возврату не берется. Поэтому очень важно до заключения договора смотреть, какая часть денег идет на премию, а какая — на агентские, — резюмировали в Центробанке.
В январе 2023 года клиентка Альфа-Банка из Новосибирска отсудила