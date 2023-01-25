Банки придумали новую схему развода со страховками. Что сделать, чтобы вернуть деньги?

Двойные страховки

Новосибирец Владимир Брагин в декабре 2020 года оформил в мобильном приложении «Альфа-Банка» кредит на 300 000 рублей, которых ему не хватало на покупку автомобиля. Увидев, что сумма кредита на 65 000 больше, мужчина пришел разбираться в офис банка в Заельцовском районе.

