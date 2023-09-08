В Курской области массовое отравление шаурмой. 23-летняя девушка погибла

7 сентября в Курской области 14 человек отравились шаурмой. Одна девушка умерла.
Изначально региональный Роспотребнадзор сообщил о девяти отравившихся. Все они съели шаурму в одном и том же киоске на улице Гагарина в городе Льгове. Затем люди обратились за медпомощью с симптомами острой кишечной инфекции. Специалисты Роспотребнадзора начали проверку, взяли анализы и пробы.
Однако число отравившихся продолжало расти. Вечером стало известно о смерти 23-летней девушки: она купила шаурму днем 6 сентября, вскоре почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Девушку доставили в районную больницу, затем госпитализировали в областную. Однако спасти ее не удалось. Смерть наступила из-за инфекционно-токсического шока.
Курский Следственный комитет возбудил уголовное дело. Статья — о сбыте товаров, не отвечающим требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть человека.
В июне на всю страну прогремело отравление «Мистером Сидром» — из-за него погибло больше 30 человек. Вскоре оказалось, что напиток сделали из спирта, украденного со склада МВД, а производителя смертельного напитка судили еще год назад.