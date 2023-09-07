«Мы в стрессе». Как в Ростове рухнул беспилотник: видео

Это не единственный упавший БПЛА в Ростовской области этой ночью: второй сбили «над западной окраиной Ростова». Кроме того, сообщается о повреждении здания в Батайске, но причины происшествия не уточняются. Кроме того, этой ночью беспилотники сбили в Подмосковье и Брянской области.



Всю информацию о произошедшем можно почитать в нашем онлайн-репортаже.

