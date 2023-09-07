«Мы в стрессе». Как в Ростове рухнул беспилотник: видео

Ночью 7 сентября жители центра Ростова-на-Дону проснулись от мощного взрыва: украинский беспилотник рухнул напротив штаба Южного военного округа. По информации Минобороны, дрон сбила система ПВО. Обломки повредили несколько машин, а от ударной волны в соседних зданиях выбило окна и двери. Кадры с места — в ролике 161.RU.
Через два часа после падения беспилотника на место прибыл сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко. Он сообщил, что участок улицы Пушкинской от Халтуринского переулка до Буденновского проспекта перекрыт. Место падения объявлено зоной ЧС. В этих трех домах проживают 99 человек, для них будет организовано питание. Городские власти предложили жителям размещение в маневренном фонде. Проводится обход территорий для уточнения ущерба.
— После поквартирного обхода и фиксации ущерба будут оформляться положенные людям выплаты, — сообщил губернатор Василий Голубев после заседания штаба по ЧС.
Это не единственный упавший БПЛА в Ростовской области этой ночью: второй сбили «над западной окраиной Ростова». Кроме того, сообщается о повреждении здания в Батайске, но причины происшествия не уточняются. Кроме того, этой ночью беспилотники сбили в Подмосковье и Брянской области.
Всю информацию о произошедшем можно почитать в нашем онлайн-репортаже.