Новосибирец погасил долги перед налоговой, чтобы подарить брату квартиру — сколько он заплатил

43-летний бывший предприниматель из Сузунского района Новосибирской области выплатил долг по страховым взносам, чтобы подарить брату квартиру.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по региону, долг сибиряка копился, а приставам не удавалось найти его по месту регистрации. Мать неплательщика объясняла, что ее сын отправился жить в Новосибирск.

