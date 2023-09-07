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Новосибирец погасил долги перед налоговой, чтобы подарить брату квартиру — сколько он заплатил

Предприниматель не выплачивал страховые взносы

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Мужчина пришел к приставу, чтобы решить ситуацию мирно

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43-летний бывший предприниматель из Сузунского района Новосибирской области выплатил долг по страховым взносам, чтобы подарить брату квартиру.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по региону, долг сибиряка копился, а приставам не удавалось найти его по месту регистрации. Мать неплательщика объясняла, что ее сын отправился жить в Новосибирск.

В отношении должника возбудили два исполнительных производства по взысканию налоговых сборов.

— Согласно данным учетно-регистрирующих органов, за должником зарегистрированы недвижимость в Новосибирске и автомобиль Mitsubishi Diamante. Судебный пристав-исполнитель вынесла постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении имущества гражданина, — сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Горожанин столкнулся с трудностями — он планировал оформить дарственную на квартиру брату, но не смог этого сделать из-за запрета. Мужчине пришлось отправиться в отделение судебных приставов для его снятия. Это оказалось возможно только после погашения задолженности — 36 500 рублей и исполнительского сбора в 2 500 рублей. Неплательщик уже вечером перевел на счет необходимую сумму и смог решить все дела.

В августе приставы помогли матери вернуть дочь. Год назад ребенка забрал отец из детского сада и долгое время скрывал в Иркутской области.

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