Новосибирец погасил долги перед налоговой, чтобы подарить брату квартиру — сколько он заплатил

43-летний бывший предприниматель из Сузунского района Новосибирской области выплатил долг по страховым взносам, чтобы подарить брату квартиру.
Как рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по региону, долг сибиряка копился, а приставам не удавалось найти его по месту регистрации. Мать неплательщика объясняла, что ее сын отправился жить в Новосибирск.
В отношении должника возбудили два исполнительных производства по взысканию налоговых сборов.
— Согласно данным учетно-регистрирующих органов, за должником зарегистрированы недвижимость в Новосибирске и автомобиль Mitsubishi Diamante. Судебный пристав-исполнитель вынесла постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении имущества гражданина, — сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.
Горожанин столкнулся с трудностями — он планировал оформить дарственную на квартиру брату, но не смог этого сделать из-за запрета. Мужчине пришлось отправиться в отделение судебных приставов для его снятия. Это оказалось возможно только после погашения задолженности — 36 500 рублей и исполнительского сбора в 2 500 рублей. Неплательщик уже вечером перевел на счет необходимую сумму и смог решить все дела.
В августе приставы помогли матери вернуть дочь. Год назад ребенка забрал отец из детского сада и долгое время скрывал в Иркутской области.