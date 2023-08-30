Сибиряк украл 3-летнюю девочку из детского сада в Новосибирске — он увез ребенка в Иркутск

Сибиряк забрал свою дочь из детского сада в Новосибирске и год скрывал ее в Иркутской области, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.
В ведомстве уточнили НГС, что инцидент произошел в прошлом году, когда ребенку было три года, сейчас девочке исполнилось четыре года. В официальном сообщении управления указано, что мужчина жил в Новосибирске до развода, а затем вернулся в Иркутск.
— Так как отец не был лишен либо ограничен в родительских правах, возбудить уголовное дело о похищении в отношении него не представлялось возможным. Тем не менее мама ребенка целый год добивалась определения места жительства девочки вместе с собой, — указано в сообщении.
В результате суд встал на сторону матери несовершеннолетней, после чего приставы возбудили исполнительное производство. Специалисты вместе с сотрудниками Министерства социальной защиты, участковым, психологом и мамой девочки приехали к отцу, чтобы забрать от него несовершеннолетнюю. В ведомстве уточнили, что мужчина не хотел добровольно исполнять решение суда.
— Когда мама взяла девочку на руки и собралась покинуть участок, брат ее бывшего супруга спустил с привязи собак и заблокировал выход, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Для передачи ребенка матери на место вызвали сотрудников ГБР. Сейчас девочка находится в Новосибирске.
В конце августа следователи в Республике Алтай завершили расследование дела о похищении ребенка в отношении местного жителя.