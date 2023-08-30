Сибиряк украл 3-летнюю девочку из детского сада в Новосибирске — он увез ребенка в Иркутск

Сибиряк забрал свою дочь из детского сада в Новосибирске и год скрывал ее в Иркутской области, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.



В ведомстве уточнили НГС, что инцидент произошел в прошлом году, когда ребенку было три года, сейчас девочке исполнилось четыре года. В официальном сообщении управления указано, что мужчина жил в Новосибирске до развода, а затем вернулся в Иркутск.

