«Страх пропал со временем»: в Новосибирске завершились поиски пропавшей 15-летней школьницы

— Я присутствовала при опросе подруги участковым полиции. Выяснилось, что она была в гостях у друга. Вообще изначально она хотела пойти домой, не собиралась пропадать, но засиделась. Прошли сутки, она не отвечала на телефонные звонки, потому что боялась реакции родителей. Потом еще засиделась, весело им было. Как она сказала, страх пропал со временем, — рассказала Дарья.

