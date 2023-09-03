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«Страх пропал со временем»: в Новосибирске завершились поиски пропавшей 15-летней школьницы

Девушка вернулась домой сама, ее лучшая подруга рассказала НГС о произошедшем

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Родные четыре дня искали девушку, которая засиделась в гостях

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В Новосибирске 3 сентября завершились поиски 15-летней школьницы, о местонахождении которой было неизвестно с 30 августа. Девушка пришла домой самостоятельно, уже после того, как в полицию было подано заявление о пропаже человека. Ее лучшая подруга Дарья Дмитриева рассказала НГС о произошедшем.

— Я присутствовала при опросе подруги участковым полиции. Выяснилось, что она была в гостях у друга. Вообще изначально она хотела пойти домой, не собиралась пропадать, но засиделась. Прошли сутки, она не отвечала на телефонные звонки, потому что боялась реакции родителей. Потом еще засиделась, весело им было. Как она сказала, страх пропал со временем, — рассказала Дарья.

Девушка добавила, что родителям подруги предстоит непростой разговор с органами опеки.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили о том, что девушка была найдена, но подробностей у них вытянуть не удалось.

— По данному поиску без комментариев, — заявила пресс-секретарь «ЛизаАлерт» Ольга Бобкова.

Кстати, сейчас родственники и волонтеры ищут 35-летнего жителя Бурятии Юрия Норкина. Мужчина может находиться в Новосибирской области.

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