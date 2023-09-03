«Может находиться в Новосибирске»: родственники ищут без вести пропавшего жителя Бурятии

Родственники и волонтеры ищут
— 35-летний Юрий Норкин бесследно исчез вечером
Приметы Юрия: рост — 170 сантиметров, волосы темно-русые, карие глаза. В день пропажи был одет в синие джинсы, черные кроссовки, камуфляжная футболка, черная ветровка. Особая примета: на пальцах руки есть татуировка с надписью «За Вас».
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефонам:
Ранее в Красноярском крае нашли тело подростка, пропавшего несколько дней назад. Тело обнаружили в лесном массиве в Лесосибирске.