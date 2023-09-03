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Срочно15-летняя девушка пропала в Новосибирске
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«Может находиться в Новосибирске»: родственники ищут без вести пропавшего жителя Бурятии

Ранее мужчина не пропадал

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Может нуждаться в медицинской помощи

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Родственники и волонтеры ищут 35-летнего жителя Бурятии Юрия Норкина. Как передает издание «Ариг Ус», мужчина может находиться в Новосибирской области.

— 35-летний Юрий Норкин бесследно исчез вечером 18 августа, с тех пор его местоположение неизвестно. Юрий нуждается в медицинской помощи, ранее из дома не уходил, — говорится в сообщении.

Приметы Юрия: рост — 170 сантиметров, волосы темно-русые, карие глаза. В день пропажи был одет в синие джинсы, черные кроссовки, камуфляжная футболка, черная ветровка. Особая примета: на пальцах руки есть татуировка с надписью «За Вас».

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефонам: 8 (983) 635–52–87 или 102.

Ранее в Красноярском крае нашли тело подростка, пропавшего несколько дней назад. Тело обнаружили в лесном массиве в Лесосибирске.

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