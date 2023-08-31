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В кафе под Новосибирском обрушился потолок — на месте работают пожарные и полиция

По словам очевидцев, несколько человек пострадали

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Инцидент произошел в кафе «Солнечный день»

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31 августа в Искитиме в кафе «Солнечный день» обрушился потолок на втором этаже. Об этом сообщило издание «Искитимская газета».

— Буквально несколько минут назад обрушился потолок в кафе «Солнечный день», точнее, на втором этаже — в кофейне. По сообщению очевидцев, есть пострадавшие, которых увезла скорая помощь, — говорится в сообщении.

Как передает издание, сейчас на месте работают пожарные и полиция. Причины обрушения уточняются.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службы Следственного комитета и МВД региона за комментарием по ситуации. В ведомствах сообщили, что уточняют информацию.

В Новосибирске обрушилась стена частного дома. На место выезжали сотрудники МЧС.

КафеПострадали людиИскитим
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