В кафе под Новосибирском обрушился потолок — на месте работают пожарные и полиция

31 августа в Искитиме в кафе «Солнечный день» обрушился потолок на втором этаже. Об этом сообщило издание «Искитимская газета».
— Буквально несколько минут назад обрушился потолок в кафе «Солнечный день», точнее, на втором этаже — в кофейне. По сообщению очевидцев, есть пострадавшие, которых увезла скорая помощь, — говорится в сообщении.
Как передает издание, сейчас на месте работают пожарные и полиция. Причины обрушения уточняются.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службы Следственного комитета и МВД региона за комментарием по ситуации. В ведомствах сообщили, что уточняют информацию.
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